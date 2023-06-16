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希臘船難還有上百名兒童生死未卜，恐涉及難民和人口販運？

華航暖心傳愛不間斷 「粽情粽義」慶端午

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
華航今日攜手華山基金會，舉辦「愛老人 動起來」公益活動。華航提供
華航今日攜手華山基金會，舉辦「愛老人 動起來」公益活動。華航提供

華航空（2610）今（16）日與華山基金會再度攜手合作舉辦「愛老人 動起來」公益活動，真情獻上端午關懷禮，於後疫情時代，持續以實際行動幫助弱勢長者重啟生活、安心度日，支持在地社區公益發展，善盡企業社會責任不缺席。

華航秉持深耕社區、回饋鄉里及關懷弱勢的理念，積極參與各項社會公益活動，今日華航志工團隊與華山基金會前往關懷訪視在地長者，現場致贈 140 份端午關懷禮，包含粽子、白米、麥片、麵線、香包等應景食物與用品，另特別加入原住民生產的糙米餅，讓長者提前感受端午佳節的氣氛，也支持原住民的經濟發展和就業機會，將溫暖傳遞到需要關懷的角落。

每年三節之際，華航均與華山基金會合作，服務大園、觀音地區的長者，平均每年關懷近 400 位長者，自 2016 年起已累計 21 次辦理送愛活動，疫情期間更是未曾間斷，持續投入公益關懷。華航期望透過實際行動，結合企業資源積極推廣公益活動，共同創造美好社會價值。

華航持續推動各項 ESG （環境保護、社會責任和公司治理）作為，今年已辦理多項公益活動，例如員工愛心義賣會所得全數捐贈家扶基金會、邀請原聲童聲合唱團參與小小機師體驗營、《kulumaha 回家吧！原聲》紀錄片電影包場、號召南北員工淨灘、植林認養台灣杉等。隨著後疫情時代，華航也將持續關心社會公益，舉辦志工教學、公益籃球營、公益桌球營、公益棒球營、波隆納世界插畫大獎展公益包場及年節長者關懷等活動，實踐「取之社會、用之社會」的理念，落實企業永續經營的責任與使命。

華航致贈端午關懷禮，暖心送愛在地長者。華航提供
華航致贈端午關懷禮，暖心送愛在地長者。華航提供

華航 公益活動 疫情

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