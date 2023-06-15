竹北吊車大王砸1.5億元 102、90公尺高空作業車齊亮相
業界知名的啟德機械起重工程迎合政府打造離岸風力發電趨勢，斥資1.5億元添購高度達102公尺與90公尺共2輛高空作業車，今天在新廠房熱鬧交車。有「竹北吊車大王」之稱的啟德董事長胡漢龑霸氣表示，高空作業車高度為全台最高，若有救災需求，將義不容辭派出高空作業車義務救災。
啟德機械起重工程採購的高空作業車第1輛為P1000，升降高度可達102公尺高、約35層樓高度，因為近年碰上疫情沒能辦理熱鬧交車典禮，今天趁第2輛高度可達30公尺的高空作業車P900到位，2輛車一起亮相，作業平台車升上近百公尺高，畫面難得。
胡漢龑說，主要是為了響應國家政策，近年積極推展海上風力發電機而添購，由於水下機組動輒高達80公尺，需要能配合高度的高空作業車檢查焊道、油漆等施設情形，所以才會大手筆添購2輛高空作業車，預計明年初還會迎來第3輛車，高度達90公尺。
「不只風電作業用得到，救災也非常好用。」胡漢龑表示，目前台灣最高的火鳳凰雲梯車高約72公尺，啟德最新添購到位的高空作業車高度可達102公尺、90公尺，可兼顧救災使用，雖然不希望發生任何災害，但若真有救災需求，一定會派車義務救災。
啟德機械起重工程公司在寶山交流道旁闢建新廠房，基地面積達4萬5千坪。胡漢龑也勾勒願景，未來將在基地栽種上千棵櫻花、梅花作為造景，也將打造歐式後花園。
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