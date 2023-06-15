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王品股東會完成改選 陳正輝之女進入董事會

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
王品今日股東會由董事長陳正輝主持。圖/王品提供
王品今日股東會由董事長陳正輝主持。圖/王品提供

王品（2727）今（15）日舉辦股東會，會中通過了2022年度財報，並配發3.86元現金股利與1元股票股利，寫下五年高點。同時順利完成董事改選，選任新任董事樂恆投資公司代表人為陳渝媃，也就是董事長陳正輝的二女兒，王品集團董事會首度出現二代進駐，替未來接班布局。

董事長陳正輝表示，今年營收、獲利與門店數都可望創下新的歷史紀錄，此外，「王品瘋美食APP」與子公司「萬鮮」表現穩健亮眼，成為集團發展動能，三大里程碑同步達標，樂觀看待王品集團未來營運發展。

王品集團2022年堪稱「反敗為勝、再創巔峰」的一年，營運走出疫情陰霾，全年合併營收183.2億元、年增6.54%，連續2年創新高，稅後淨利3.9億元，較前一年轉虧為盈，EPS 5.15元則寫下5年來高點。

王品今年前五月的營收均改寫同期新高，首季EPS 5.01元，單季幾乎賺贏2022全年，刷新掛牌上市後的紀錄。陳正輝向股東表示，台灣很少有企業能像王品一樣，跌入低谷後又迅速反敗為勝。王品集團以「多品牌」策略深耕台灣，創造台灣市場也能做大的奇蹟，今年排除疫情干擾，下半年將繼續開出1-2個新品牌，截至第2季確認將開出40家新門店，全年新開50家可望順利達標。

陳正輝並與股東分享王品集團近來三大里程碑。第一、王品集團至5月底全台門店數達到310家，再創集團高峰，並成為業績動能，其中「快食尚」品牌「石二鍋」與「12 MINI快煮鍋」合計達到100家，搶下台灣火鍋品牌重要市占。第二、在王品集團滿30周年的今年，「王品瘋美食APP」會員成功突破324萬人，以台灣就業人口1,150萬人估計，已占28%，囊括重要消費族群，而APP會員在25大品牌間相互導流綜效顯現，目前已有40%營收來自瘋美食會員。

第三、子公司「萬鮮」跨足零售市場，日前成功以王品嚴選、西堤牛排、石二鍋三大品牌的五支商品獲得業界譽為「食品界米其林」的2023年「風味絕佳獎章（Superior Taste Award）」，累計獲得11星級榮譽，展現品牌轉化為零售商品的實力。在多重業績動能挹注之下，對今年營運樂觀看待，相信會有很好的表現。

王品股東會同時完成新任董事改選，策略性選任新任董事樂恆投資公司，新任獨立董事四人分別為國立政治大學商學院副院長邱奕嘉、中信法律事務所主持律師吳紹貴、勤敏會計師事務所持會計師簡敏秋及前台灣飛利浦董事長兼總經理陳百州。

王品表示，新任獨董具備專業背景及深厚產業經歷，期待借重各位產業先進知識與素養，提升公司營運管理、經營績效。

王品集團 股東會 陳正輝

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