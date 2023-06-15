紡織界二代接班潮 繼聚陽儒鴻後廣越亦傳異動

紡織業興起二代接班潮，繼聚陽（1477）、儒鴻（1476）後，今（15）日進行董事全面改選的機能服飾及羽絨代工廠廣越（4438）也傳出二代接班。據了解，廣越創辦人之一、現任總經理吳朝筆，極有可能將其總座一職交棒給長子。

對於儒鴻、聚陽相繼傳出二代接班的消息，廣越是否也會進行接班布局，總經理吳朝筆語帶玄機地表示：「今年董事會還沒開，我這邊說了也不算，等下午就會有結果出來，你們看公告就會知道」。據了解，吳朝筆的3位兒子都在廣越服務，而將總經理交棒給長子的可能性很高，至於吳朝筆本人，因以當選新任董事，很有可能升任董事長。

事實上，近幾年儒鴻已經規劃好內部接班梯隊及升遷制度等，去年更是新增王樹文為副董事長；至於聚陽總座周理平兒子也接任執行長一職，為未來的接班做準備。