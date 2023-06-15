晶華董座潘思亮：麗晶海外布局傳佳音 有信心今年營收創歷史新高

晶華酒店（2707）董事長潘思亮表示，今有本業全力衝業績成長，海外投資品牌麗晶布局也不斷傳佳音，有信心晶華集團今年營收、獲利表現回復到2019的以前水準，隨著疫情這幾年持續優化經營團隊，今年有信心營收、獲利創歷史新高。

晶華集團今年所有的飯店住房率、房價都是持續成長，餐飲業的業績是雙位數成長，精品業績表現較疫情前比較是出現倍數成長，就算大家開始出國了，今年也維持兩位數的成長；此外，海外布局麗晶品牌，今年在香港的業績相當好，上海外灘飯店第3季開幕，海外布局效益開始發威。

餐飲的牛肉麵外銷布局不斷傳佳音，繼香港銷售的很好後，第三季外銷日本及英國；海外布局今年最突出是麗晶這個品牌，這個部分，晶華有近5成的持股，今年海外布局會步入收割階段。

麗晶海外布局的部分主要是透過我們持股49%、與IHG合資的公司在進行，上海浦東已經有一家由四季酒店更名而來的麗晶酒店，浦西正在籌備第二家麗晶，香港由州際改回麗晶的酒店已經在試營運，表現很好，在歐洲則有坎城麗晶在管理，籌備中的還有日本京都麗晶以及中國三亞麗晶。

另外，越南富國島推出200間Villa在疫情期間銷售一空，未來在台中以及台北都有可能以這種模式進行開發，頂尖的不動產開發商都在討論如何透過品牌為豪宅進一步加值，提升住家的品質跟體驗，台南晶英目前與建商的合作是短期的某幾項服務，麗晶與晶英的品牌合作、會是直接冠名、導入全面性服務的方式。