晶華酒店董事長潘思亮喊話 早日開放外籍生取得居留權

晶華酒店（2707）集團今（15）日舉行股東會，董事長潘思亮表示，缺工是飯店業疫情後共同面臨的課題，感謝政府有推出一些政策，基層工作還是招工也只有零星的人願意做，維持服務品質，只能有多少人力接多少生意，現在要「加倍速度」攬才，早日開放優質外籍生能取得居留權。

潘思亮分析，因為邊境開放是去年開始，嚴格說應該要算今年發酵，隨著疫情解封、人潮回流，這波觀光業的榮景「今年、明年都會不錯」，根據其他國家觀光業的發展，邊境開放後的第一年會大幅成長，第二年也會不錯；晶華今年已經回復到2019的水準，持續優化經營團隊，今年有信心營收、獲利創新高。

潘思亮表示，國內疫後復甦的速度很快，現在要「加倍速度」攬才，可以參考日本讓優質的外籍生能取得居留權，在台灣「落地」，把喜歡台灣的人才留在台灣，提供充沛人力，滿足台灣各種缺工的人力需求，不然這些外籍生一旦回到祖國，就不容易再來。

說真的，缺工蠻痛苦的議題，現在晶華只能有多少人做多少生意，不管是餐飲或是飯店都無法接到滿，像太魯閣晶英長期都是搶手的飯店，到目前為止也只能接到7成，因為沒有這麼多人力可以提供旅客服務。

還是希望政府可以開放基層工作可以給外籍移工去做，這些工作在台灣已經找不到大量人力來做，台灣的年輕人可以往上去提升，做更多高薪的工作。晶華現在是「訂單接滿滿、但沒有人做」，解封後人力還是飯店業最大問題，晶華在疫情前就已經加薪，員工平均月收入超過4萬元，政府也針對缺工問題作了一系列媒合，晶華幾乎能做的都做。

潘思亮進一步表示，因為邊境開放是去年開始，嚴格說應該要算今年發酵，隨著疫情解封、人潮回流，這波觀光業的榮景「今年、明年都會不錯」，根據其他國家觀光業的發展，邊境開放後的第一年會大幅成長，第二年也會不錯，晶華今年已經回復到2019的水準，持續優化經營團隊，今年有信心營收、獲利創新高。

對於國門重開、國際觀光客來台，潘思亮說，商務需求已經遠超過疫情前，觀光客來台則是比較落後，對晶華來說「幾乎都已經到位了」，比較擔憂的是國境一開，很多國人開始出國，可能影響到國旅，不過目前晶華體系的業績都還是持續創高。