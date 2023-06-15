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晶華潘思亮：商務觀光已遠超疫情前 榮景到明年都沒問題

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
晶華今（15）日舉辦股東會，由董事長潘思亮主持。圖/嚴雅芳攝影
晶華今（15）日舉辦股東會，由董事長潘思亮主持。圖/嚴雅芳攝影

晶華（2707）今（15）日舉辦股東會，董事長潘思亮表示，晶華不管是市區還是渡假飯店都持續在破紀錄，今年不只是突破疫情前，而是歷史新高，榮景持續到明年都沒有問題，且不只飯店，精品表現和疫情前是倍數成長，餐飲也有雙位數成長，未來的策略將持續優化餐飲、飯店，同時國內外的拓點也會持續進行，另包括精品豪宅也都在進行中。

潘思亮表示，對晶華來說，商務觀光回流已遠超過疫情前，另外觀光客也大概回來了一半，因此晶華的業績已全數到位，比較擔憂的是，一但國境開放很多民眾出國，是否影響國旅，目前看來，確實影響國旅蠻大的，市場上不少飯店的國旅已經出現衰退，但因晶華飯店在國內表現數一數二，包括晶英酒店、捷絲旅、晶泉丰旅都還在創新高，預期國旅應該將產生M型市場。

潘思亮也提到集團下一階段在海內外市場的布局，國內方面，包括林口和宜蘭都會有新據點，海外市場以麗晶品牌為主，尤其麗晶剛完成全亞洲最成功的銷售，越南復活島麗晶在疫情期間把200個VILLA銷售一空，另外麗晶在上海將開出第二個飯店，該飯店位於浦西，即將在年底開幕。香港麗晶也已在試營運階段，且帶來很多正面貢獻，不僅擦亮麗晶國際品牌，並再度恢復過去的榮耀。歐洲方面也將開出坎城麗晶，且日本京都、三亞海棠灣也都有新案子在進行中。整體而言，麗晶在海外市場的發展已是愈來愈強。

麗晶 晶華 疫情

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