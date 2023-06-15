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儒鴻股東會 洪鎮海：儒鴻最慢明年第2季恢復榮景

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
成衣龍頭儒鴻（1476）今（15）日召開股東會。（路透）
成衣龍頭儒鴻（1476）今（15）日召開股東會。（路透）

儒鴻（1476）今（15）日召開股東會，董事長洪鎮海表示，儒鴻既有的客戶往後這兩、三年要看到2022年的榮景，可以說是看不到。很多品牌商到現在還在去化庫存，不過，今年第3季以後會慢慢恢復到2021年的水平，雖然還沒有百分百達到，但已經可以看到80-90%，整體要恢復到較正常，應該要到明年第2季，甚至有一些較特殊的業者，會落到明年第4季。

「今年第1季、第2季，我的客戶甚至有一整季都沒下單的。」洪鎮海說。既有客戶在這幾年都看不到2022年的榮景，但儒鴻每年都有新客戶加入，所以保守來看，儒鴻最慢2024年第2季會恢復到2021年水平。若要超越當時的佳績，則要看幾家新客戶的爆發力，以及雙方配合的情形，目前看來，有兩、三家的表現是可以期待的。

洪鎮海說，幾家有潛力的新客戶目前都只有做到布，成衣合作則放在第二階段。其中有一家新客戶今年上半年的訂單量已較去年整年倍增，全年則可望年成長三倍。他透露，該客戶全球有8000多個店，只是過去沒有做這方面的產品，預計2024年下半年雙方的合作將進一步延伸到成衣，放量則要到2025年下半年，內部也期望2026年該業者可以進到儒鴻前五大客戶，主要是該客戶潛力相當不錯，價位可媲美 lululemon，但產品別不同。

洪鎮海表示，目前像這樣有潛力的新客戶儒鴻手上有兩家，另外一家已經合作約三年的時間，去年布的訂單已達8000多萬，今年全年可望破1.5億元。雙方在成衣上的合作會比較慢一點，主要是這家品牌客戶產品的工比較複雜。

此外，儒鴻已把機能布轉換到時裝類，且蠻成功的，從去年下半年就開始小量生產，今年產量將提升，目前產品已經上架，不過同樣只做到布，尚未做到成衣。洪鎮海表示，這幾年儒鴻都是從布開發，成衣到下一個階段也需要整合，未來會朝質和價提升，

針對疫情後的產品新趨勢，洪鎮海表示，疫情時的產品都是以休閒為主、機能為輔，如今慢慢回到正常生活，機能性服飾又逐漸恢復為主流。產品結構也比較傾向於多功能、細緻化的產品，包括紗要細、密度要夠，加上電腦緹花，這些都會增加。

在毛利率和ASP方面，洪鎮海說，今年毛利比去年上半年好一點。除了匯率，也因去年調整價格有所貢獻。到6月底之前都是反映去年漲價後的價格，至於下半年的價格也談得差不多了，一成不變的款式訂單會被砍價，新的款式價格會比較好，整體而言，下半年價格有撐的產品會超過一半以上。

儒鴻 洪鎮海

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