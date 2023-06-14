2023全球零售力量揭曉！評選全球前250大零售業 台灣這兩家連年登榜

勤業眾信聯合會計師事務所今（14）舉辦「ESG x 體驗創新：2023零售力量報告線上發布會」並發布《2023零售力量與趨勢展望》報告，根據2021年7月至2022年6月公開財報，評選出全球前250大零售業（Top 250）。Top 250的零售總營收為5.6兆美元，平均營收達226億美元，較前年度增加0.5兆美元；Top 10的零售企業總營收為1.92兆美元，占整體34%比重。

今年入榜的前十名企業中，沃爾瑪（Walmart）依舊位居全球最大零售業者的寶座；值得關注的是，京東商城（JD.com）以總營收達1,264億美元，排名上升2名至第7名。台灣唯二進入Top 250排名為統一超商（2912）與全聯福利中心，統一超總營收85.85億美元、排行全球136名，締造連續九年進榜佳績；全聯則以總營收達56.9億美元，排名上升7名至214名。

勤業眾信聯合會計師事務所消費產業負責人呂宜真表示，根據勤業眾信《2023 CxO 調查：質變新時代》報告點出，有近五成（44%）的受訪企業認為，「通膨」為主要的外部風險並導致企業支出增加；而各產業持續面臨人力短缺問題，進而影響企業營運和獲利。面對外部環境的衝擊，呂宜真分析報告並說明，本次入榜的250大業者，多半透過「數位和永續」的雙軸轉型以維持競爭力；發現消費產業中已有高達73%的高階主管為此增加永續相關投資，顯現其重視程度，並有59%認為永續行動對品牌形象與聲譽能有正面影響力，跟前一年度相比成長9%。

而高漲的產品價格也促使消費者轉往二手市場，隨整體消費水準回歸，透過服務流程的優化與導入如虛擬與擴增實境等數位化工具，藉此強化顧客服務與體驗，成為飽和市場下企業的重要課題。目前台灣業者在數位化的進程與步調相對海外品牌仍較為緩慢，期望台灣企業能持續深耕與把握商機，將風險化為成長的機會，鞏固企業根基並再創新猷。

用「心」體驗 兩維度了解顧客偏好

勤業眾信聯合會計師事務所管理顧問服務協理辜卓洋提出，無論科技如何推陳出新，數位時代下的新零售應更貼近消費者日常來創造需求，可透過兩個維度了解顧客的偏好：第一個維度涵蓋產品、價格、便利因素，第二維度側重在體驗、個人化及生態圈。辜卓洋進一步就二維度分析，「體驗」的營造取決消費者對產品的認知，選購流程是否夠直覺，和在不同管道獲取資訊的一致性；「個人化」則是創造差異化的重要推手，但同時也應從成本與交期面考量，透過分析分群瞭解客戶樣貌，加以搭配合適的行銷，以提升品牌忠誠度。而「生態圈」能從既有產品、通路或受眾需求出發，設計好的會員制度，使品牌或子業種之間能夠跨售或向上銷售 （upsell）。

除了以客戶為中心的思維，消費者也越趨重視ESG，其也與公司獲利與長期價值創造正相關。勤業眾信報告中也以Walmart 集團為例，其以「共享價值」為核心，透過商業活動來解決公共議題並將服務社會列為宗旨，以呼應ESG及創造股東價值。最後，員工與消費者都能夠認同企業營運方針，才是企業能穩定發展的關鍵，無論是策略或永續層面出發，零售營運「心」模式的關鍵點，即是抓住消費者的心。

零售市場消費力道回溫 永續供應鏈邁向數位轉型

勤業眾信聯合會計師事務所風險諮詢服務資深執行副總經理張益紳指出，疫情緩和消費力道回溫，民眾已習慣因疫情所帶動的線上與線下消費型式，使得零售業者更需擁抱數位科技進行全通路整合銷售，其中「未來商店」( Future of Store)便是首要關注議題，例如：跨通路將金流、資訊流進行整合分析消費者輪廓，或透過IoT、電子標籤、影像辨識、AI等技術來優化購物體驗，而VR與AR也成為零售商推動數位轉型的利器。新零售競爭的態勢下，善用智能化數據精準分析掌握客戶需求，讓客戶在任何觸點與品牌互動時都能得到良好的購物體驗，以利業者在充滿變動的市場中脫穎而出。

2021會計年度全球零售狀況剖析

勤業眾信報告指出，2021會計年度全球Top 250零售業銷售總營收5.6兆美元、零售淨利率4.3%，整體表現略高於2020會計年度銷售總營收5.1兆美元、零售淨利率3.3%；在成長率方面，2021會計年度成長率8.5%，相較2020會計年度上升3.3%。

蟬聯全球最大零售業者龍頭的沃爾瑪（Walmart），2021會計年度營收較去年同期成長了2.4%，除了疫情期間所帶動的電商銷售額外，更因政府的激勵與疫情鬆綁等政策，帶動實體店面營業額成長；亞馬遜 （Amazon）主要透過單位銷售數量 （unit sales）的提升與部分產品價格的下修，受到匯率波動影響，營收成長了12%，位列第二名；好市多（Costco）是Top 10中成長第二快的企業，部分原因是由於更多會員註冊與黑鑽卡帶動營收成長，並於設立許多海外新賣場，2021會計年度成長17.5%，位列第三名。

東亞方面，中國大陸、香港與台灣共計15間企業入榜。值得關注的是，在2020會計年度首次進入十大零售企業之大陸公司京東商城 （JD.com），雖然過去中國大陸歷經封鎖等政策，2021會計年度卻較前一年度成長25.1%，以總營收達1,264億美元，排名上升2名至第7名，成長主要歸功於在2022年9月，JD Super（京東商城的全通路超市）宣布推出新型態的「BOOST」成長計畫，將服務擴大延伸到偏鄉地區。

台灣最具代表性的零售業龍頭「統一超商」總營收達85.85億美元，與2020會計年度相較增加5.66億美元，排名為136名，是唯一連續九年進榜的零售企業。除了持續強化其OPEN POINT APP功能外，更觀察所在商區的特性與需求，以優質生活館與複合店模式推出差異化服務。亦推動「i珍食」的永續作為，和於門市應用具環保節能標章或有實際環保效益的設備與耗材。而前年首次進榜的全聯福利中心，則以56.9億美元登入榜單第214名，較2020會計年度相比增加10.07億元，除了持續秉持友善環境的理念推動「惜食計畫」與「全聯善美的永續發展策略」，更透過持續展店的布局和與知名設計師合作優化店鋪購物動線與陳列氛圍，滿足各年齡層的需求，並成為其成長的致勝關鍵。