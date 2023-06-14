外國人捧現金買！200萬俱樂部今年兩社區包辦

實價揭露，松山區指標豪宅潤泰敦峰，5月交易18樓戶，總價約1.8億元、單價202.7萬元，買家是外籍人士以無貸款方式取得，截至目前為止，今年潤泰敦峰已有3筆交易進入200萬俱樂部行列，另外中正區最貴豪宅松濤苑，今年也有3筆200萬交易，但其中一筆為關係人交易，今年頂級豪宅，都由這兩個社區包辦。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，根據實價揭露歷史交易，潤泰敦峰18樓以上樓層，成交單價都在200萬元以上，這次潤泰敦峰交易的18樓戶，單價202.7萬元，維持在社區的行情水準內。

她分析，過去松山區雖非豪宅主要聚落，但是近年因為有潤泰敦峰、華固名鑄、璞永敦仰等新豪宅推出，前者擁有台北市中心千坪以上大基地優勢，後兩者則擁有敦化林蔭大道優勢，吸引高端客的目光，讓松山區高價豪宅表現亮眼。

過去幾乎是一年只賣一戶的銷售步調的松濤苑，今年則是買氣大爆棚。

先是4月一口氣有同個買家買下4、8樓兩戶，砸約9.3億元現金，5月時，2樓戶也有交易紀錄，總價4.71億元，不過備註顯示為親友或關係人交易，今年上半年，松濤苑的買賣和住戶資產配置動作頻頻。