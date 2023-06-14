快訊

蔡英文通話遭「中國空軍」打斷 國台辦：不是說說而已

不給鄭宏輝平反機會？行政院：不符社會期待 立刻解聘顧問

鄭宏輝被控性騷 交長火速要求停職：中華電信組調查小組

外國人捧現金買！200萬俱樂部今年兩社區包辦

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
潤泰敦峰。圖／台灣房屋建國民生加盟店提供
潤泰敦峰。圖／台灣房屋建國民生加盟店提供

實價揭露，松山區指標豪宅潤泰敦峰，5月交易18樓戶，總價約1.8億元、單價202.7萬元，買家是外籍人士以無貸款方式取得，截至目前為止，今年潤泰敦峰已有3筆交易進入200萬俱樂部行列，另外中正區最貴豪宅松濤苑，今年也有3筆200萬交易，但其中一筆為關係人交易，今年頂級豪宅，都由這兩個社區包辦。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，根據實價揭露歷史交易，潤泰敦峰18樓以上樓層，成交單價都在200萬元以上，這次潤泰敦峰交易的18樓戶，單價202.7萬元，維持在社區的行情水準內。

她分析，過去松山區雖非豪宅主要聚落，但是近年因為有潤泰敦峰、華固名鑄、璞永敦仰等新豪宅推出，前者擁有台北市中心千坪以上大基地優勢，後兩者則擁有敦化林蔭大道優勢，吸引高端客的目光，讓松山區高價豪宅表現亮眼。

過去幾乎是一年只賣一戶的銷售步調的松濤苑，今年則是買氣大爆棚。

先是4月一口氣有同個買家買下4、8樓兩戶，砸約9.3億元現金，5月時，2樓戶也有交易紀錄，總價4.71億元，不過備註顯示為親友或關係人交易，今年上半年，松濤苑的買賣和住戶資產配置動作頻頻。

第一建經研究中心副理張菱育指出，平均地權條例上路在即，規定私法人購置住宅5年內不得轉售，且以公司名義購屋只能做為員工宿舍、參與都更等，因此未來以公司名義購置住宅的狀況將減少，但是對仍有購屋需求的豪宅客影響有限，主要是豪客買房大多是自住或做資產配置，較少短期出售。

2023年台北單價200萬豪宅交易案。資料來源／台灣房屋
2023年台北單價200萬豪宅交易案。資料來源／台灣房屋

豪宅 都更

延伸閱讀

北市最親民路段在這5條 平均單價僅3字頭

台北市含金量最高路段曝 單坪衝破210萬

建豪宅炒房？農水署：台中七期土地招標採設定地上權 限商用

不倫毀形象！福原愛爆收入銳減「領時薪」度日

相關新聞

大巨蛋「SOGO CITY」首期年底營運　SOGO：全區業績肯定破百億

遠東SOGO今舉行股東會，通過配發1.26元現金股利。對於外界關注的SOGO CITY，董事長黃晴雯表示，預估9月可以拿...

台灣航運業者新船訂單 傳由日韓業者競爭

南韓媒體報導，隨著海峽兩岸緊張升高，台灣船運公司和船東正偏好委由南韓造船廠造船，避開中國大陸造船業者。

電商平臺網購選i郵箱取件 有機會獲得獨家回饋優惠

為鼓勵民眾網購使用i郵箱取件，體驗i郵箱快速取件服務，中華郵政公司攜手momo購物網及PChome 24h購物共同舉辦「...

尹衍樑兩大豪宅有「鈔」能力 ！包辦今年200萬俱樂部交易

據實價登錄，松山區指標豪宅「潤泰敦峰」，今年5月交易18樓戶，總價約1.8億元，單價202.7萬元，買方為外籍人士以無貸...

外國人捧現金買！200萬俱樂部今年兩社區包辦

實價揭露，松山區指標豪宅潤泰敦峰，5月交易18樓戶，總價約1.8億元、單價202.7萬元，買家是外籍人士以無貸款方式取得...

全都3字頭 北市房價最親民5條路、4條在這區

永慶房產集團統計實價資料指出，北市房價最親民路段前五名，有四條位在北投區，中山路最便宜，均價一坪35.9萬元，泉源路、中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦