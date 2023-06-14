萬事達卡調查 台灣人綁卡支付消費額較疫情前成長4.5倍

新冠疫情大幅影響台灣民眾的消費習慣，無論是網購、美食外送、影音串流等服務，在疫情後已經成為民眾生活不可或缺的一部分。

許多消費者為了享受無縫、便捷的支付體驗，早已習慣將信用卡片資訊儲存在商戶網站或APP中，透過綁卡支付（Card-on-File, COF）快速付款。根據萬事達卡「全球綁卡支付趨勢報告」指出，高達79%消費者有在使用或是願意使用綁卡支付服務，同時也有74%的消費者認為綁卡支付使線上購物更快速，讓他們能夠更輕鬆地完成整個支付流程。

過去消費者普遍只在網購時使用綁卡支付服務，但隨著美食外送、影音串流等數位服務在疫情期間的快速崛起，綁卡支付的使用場景已大幅擴大，目前已涵蓋自動扣繳、娛樂訂閱、電商&雜貨、美食外送、共享交通、服飾、APP Store、旅遊等類別。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示：「萬事達卡『綁卡支付數據分析報告』顯示，台灣消費者今年第1季使用綁卡支付的消費金額，相較於2019年同期成長了4.5倍，其中美食外送與共享交通佔綁卡支付消費比例，由2019的1%成長至11%，娛樂類消費佔比也從6%成長至13%，代表綁卡支付已更深入民眾日常消費需求。」