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新光一號「新光信義華廈」20億標脫 這建商看準2因素拿下

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
新光信義華廈。圖／世邦魏理仕提供
新光信義華廈。圖／世邦魏理仕提供

北市商用不動產標售持續火熱，新光一號不動產投資信託基金所持有不動產「新光信義華廈」今（13）日順利標脫，標脫價格為20億元，溢價率近15%，由立志開發標得，是疫情後首筆超過20億元的零售類型不動產交易。據台灣公司網查詢，立志開發的代表法人為志榮建設，而志榮建設近年來到知名推案作品，就是為位在忠孝復興的「志榮BR4」。

世邦魏理仕指出，該案以現有租金回推投報率超過2.5%，若以2007年時原始購入金額約8.64億元計算，漲幅達131.4%，目前換算每坪單價達270萬以上，推測投資人就是看中穩定的投報率以及未來的潛在開發價值。

世邦魏理仕資本市場部董事林敬超表示，新光一號不動產投資信託基金自開標以來，已連續三案成功標脫，總標脫金額累計已逾136億元，將大幅帶動今年第2季商用不動產交易動能。

新光信義華廈自銷售以來，就感受到投資人對於疫情解封後，零售市場的回溫有很大的期待，其中評估的投資人除了壽險業外，許多機構法人對於有穩定租金收益的店面，均抱持很大的興趣，而該案最終由立志開發成功標下。

世邦魏理仕研究部資深董事李嘉玶表示，去年全年台灣整體零售業營業額年增率逾7%，其中餐飲業與服飾業受惠於防疫措施鬆綁、民眾對外出消費的意願升高，而雙雙創下近19%的銷售成長率。

在消費者支出維持穩定的助益下，預期2023年零售業營運可望繼續處於成長軌道上，並將激勵國內外零售品牌加快展店步伐，促使台北市主要購物商圈空置率逐漸下降。

此次順利標脫的「新光信義華廈」位於台北市信義路二段永康商圈，距捷運東門站及大安森林公園站僅約250公尺，釋出包含店面、商場、幼兒園及補習班，共為地下2樓到地上3樓，建物面積合計共2,064.86坪。

另，該案土地持分面積約佔整宗基地面積三分之一，臨近捷運東門站及大安森林站，未來開發重建享有台北市大眾運輸導向都市發展(TOD)的容積獎勵，在政府政策的加持下，又可享有信義路燙金門牌及高樓層遠眺大安森林公園的雙重優勢，無論是長期持有作收租使用，或未來都更重建都極具效益，也成為本次成功標售關鍵因素。

新光一號不動產投資信託基金自開標以來捷報連連，接下來還有同樣將於本週五（16）日開標、位於市區精華地段的台証金融大樓；至於標售日期將另行公告的新光國際商業大樓部分樓層，及新光天母傑仕堡大樓；前者為市區核心區域商辦，後者除目前具有穩定租金收益外，未來更有整合開發機會，高價值資產壓軸登場，也吸引不同背景投資人競逐。

新光信義華廈。圖／世邦魏理仕提供
新光信義華廈。圖／世邦魏理仕提供

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