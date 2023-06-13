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真的掰了！迪士尼11頻道將退出台灣 NCC證實了

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真的掰了！迪士尼11頻道將退出臺灣 NCC證實：遺憾與尊重

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
迪士尼集團旗下11個頻道計劃退出臺灣電視市場，國家通訊傳播委員會（NCC）今日發出新聞稿證實。法新社
迪士尼集團旗下11個頻道計劃退出臺灣電視市場，國家通訊傳播委員會（NCC）今日發出新聞稿證實。法新社

有關迪士尼集團旗下11個頻道計劃退出臺灣電視市場，國家通訊傳播委員會（NCC）今日特別發出新聞稿，NCC表示，已接獲香港商迪士尼傳媒有限公司台灣分公司（以下簡稱迪士尼）及美商國家地理頻道有限公司台灣分公司（以下簡稱國家地理）依衛星廣播電視法（以下簡稱衛廣法）規定，書面報請備查終止經營，NCC後續將依法定程序辦理。NCC表示，遺憾與尊重，將持續跨部會合作鼓勵製播優質影音內容。

NCC表示，迪士尼報請將於2024年1月1日起終止經營「衛視中文台」、「衛視電影台」、「STAR Movies Gold」、「STAR World」、「星衛娛樂台」及「星衛HD電影台」等6個頻道；國家地理報請於2023年10月1日起終止經營「國家地理國際頻道」、「國家地理高畫質野生頻道」、「Baby TV」等3個頻道、2024年1月1日起終止經營「國家地理頻道」、「Star Movies HD」等2個頻道。NCC補充，據瞭解，迪士尼及國家地理兩家公司基於集團經營策略及全球布局考量，規劃陸續退出臺灣及其他區域之電視市場，原有頻道部分節目，未來將轉至串流平臺（OTT TV）播出。

NCC表示，尊重業者的經營規劃，業者已依衛廣法規定，於3個月前以書面報請主管機關備查，後續該會將請業者於頻道終止前1個月前通知用戶；另外，有線電視系統經營者則須依有線廣播電視法第29條規定提出營運計畫變更申請或報請備查，經NCC許可或備查後，於頻道異動5日前以書面或連續5日於該頻道及頻道總表專用頻道中通知訂戶，始可進行頻道下架作業。

NCC表示，相關頻道屬於有線電視系統經營者所提供之基本頻道，NCC將盡速要求有線電視系統經營者以提出替補之基本頻道或其他消費者補償措施等方式以確保有線電視訂戶權益。而對於因頻道終止而停止僱用的我國員工，也須依照我國勞動基準法及勞動主管機關相關規定，保障員工應有的權益。

針對迪士尼集團本次11個頻道退出臺灣市場，NCC表達遺憾，但同時強調，在數位匯流時代，影音媒體不斷演進，影音內容得以露出的平臺也日益多元，將與文化部、數位部等部會密切合作，順應媒體環境的發展，鼓勵產業繼續製播優質影音內容，以保障消費者權益。

有線電視 NCC 迪士尼

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