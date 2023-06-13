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吊臂砸捷運後嚴格自主檢查 興富發：請給一個機會

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
興富發副總廖昭雄。記者游智文／攝影
興富發副總廖昭雄。記者游智文／攝影

興富發（2542）今（13）日舉行股東會，會後發言人副總廖昭雄受訪表示，台中工地發生吊臂墜落砸中台中捷運意外後，興富發針對全台工地進行公安嚴格檢查，對包商也要求再要求，「請給興富發一個機會」。

廖昭雄表示，公安這件事沒有任何藉口，也沒有任何空間可以打折。興富發長年以來一直很重視公安，也做了很多措施，但是沒做好，錯了就是錯了，除了抱歉，興富發也全力加強自主檢查，「一定努力做給大家看」。

他表示，目前全台灣除了台中以外，各個建案已陸續恢復施工，目前台中8個現場停工個案，也正在申請復工。

對於今年房市看法，發言人廖昭雄副總指出，平均地權條例過關後，房市將受到影響，不過，房地產市場的剛性需求不會消失，端看產品定位，觀察全台市場，總價在650～1,300萬住宅剛需首購產品、重劃區商辦都有極大的需求。

他表示，平均地權條例訴求住宅居住正義，並未規範商辦，以目前商辦的投報率來看，還是有吸引力，平均地權條例7月上路後，市場投資買盤是否轉入商辦市場，值得觀察。

廖昭雄表示，興富發今年也將在北市推出兩筆商辦，包括總銷73億元的南港T1，此案已完工，及復興南路總銷150億元的個案。

興富發 平均地權條例

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