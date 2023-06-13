裕民航運股東會 裕民：散裝市場景氣仍樂觀期待
遠東集團旗下裕民航運今天舉辦股東會並通過配息3元。展望後市，裕民表示，兩大航運碳排環保法規今年上路，加重全球航商汰換老舊船舶的壓力，將有效限縮散裝運力供給，對未來景氣持續樂觀期待。
裕民航運2022年合併營收新台幣141.7億元、年增1.13%，稅後淨利44億元、年減9.9%，每股稅後淨利（EPS）5.21元，今天召開股東會通過每股配發3元現金股利。
裕民表示，公司帳上保留未分配盈餘及可供分配法定盈餘公積合計為163.23億元，每股計19.31元，可供未來年度股利分配。
針對市況，裕民表示，目前散裝新船訂單率僅有6.9%，是推升未來散裝景氣最有利的因素，加上今年正式上路的船舶效能指數（EEXI）及營運碳強度指標（CII）兩大航運碳排環保法規，加重全球航商汰換老舊船舶的壓力，將有效限縮散裝船運力供給，未來散裝市場景氣持續樂觀期待。
船隊部分，裕民指出，自有散裝船中有94%是環保船，比例高於市場平均的32%；裕民散裝船隊平均船齡為5.5年，低於散裝船市場平均的11.6年，目前裕民在建船舶尚有6艘，新船預計於2024年前陸續交船，將有助業績表現。
展望後市，裕民表示，公司計畫現有船隻進行改裝或加裝綠能設備，如安裝風翼設備或使用生質燃料作為動力等，同時評估建造使用甲醇、氫或氨等乾淨能源作為動力的零排碳綠能船舶，也規劃發展LNG（液化天然氣）船舶的合資公司，以達成裕民船隊於2050年前實現碳中和的永續目標。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言