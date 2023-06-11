解決缺工難題 飯店業各出奇招

飯店業迎疫後商機卻碰上史上最大缺工潮，面對新據點要招兵買馬，既有據點也有人力缺口急待回補，找不到人怎麼辦？

近期飯店集團各出奇招，老爺集團公布「壯幫手募集計畫」，鼓勵55歲以上勞動力重返職場，晶華集團推出iGPS計畫，要助Z世代展現自我價值。雲朗集團宣布與台積電慈善基金會合作推就業職訓培力營，提供各地技職以及高中學生不同職涯規劃體驗。

老爺酒店集團近期推出全新概念職缺「壯幫手」，將橫跨各項職缺的工作內容拆解後，盤點出適合壯世代特性項目，經職務再設計，重組成合乎中高齡體能、彈性工時、簡單易學的工作選項。壯幫手可自由選擇擅長的工作項目，依照體能和家庭狀況排班，搭配出高彈性、高適配性工作組合。目前老爺酒店集團九成以上職缺皆歡迎壯世代加入。

晶華也推出全新的「iGPS職場導航地圖」計畫，此一計畫提供一個為期兩年的學習成長、表現自我的舞台，其中「i探索GPS」學程是設計給社會新鮮人的專案、「i突破GPS」學程則是廣邀在業界已有三至五年工作經驗者加入，錄取者可在報到後的24個月內，選擇集團旗下任三個據點或三個不同屬性的工作崗位任職，透過跨酒店或是跨職能的輪調，探索未來職涯發展方向。

雲朗觀光集團總經理盛治仁表示，現階段國內旅宿業逐漸復甦，希望藉由此次與台積電合作培力營計畫，找出對相關產業有熱血、有興趣的青年，以培力訓練及實作課程，讓學生在還沒畢業前就先了解產業是否符合對於工作的想像及需求。