聽新聞
test
0:00 / 0:00

解決缺工難題 飯店業各出奇招

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

飯店業迎疫後商機卻碰上史上最大缺工潮，面對新據點要招兵買馬，既有據點也有人力缺口急待回補，找不到人怎麼辦？

近期飯店集團各出奇招，老爺集團公布「壯幫手募集計畫」，鼓勵55歲以上勞動力重返職場，晶華集團推出iGPS計畫，要助Z世代展現自我價值。雲朗集團宣布與台積電慈善基金會合作推就業職訓培力營，提供各地技職以及高中學生不同職涯規劃體驗。

老爺酒店集團近期推出全新概念職缺「壯幫手」，將橫跨各項職缺的工作內容拆解後，盤點出適合壯世代特性項目，經職務再設計，重組成合乎中高齡體能、彈性工時、簡單易學的工作選項。壯幫手可自由選擇擅長的工作項目，依照體能和家庭狀況排班，搭配出高彈性、高適配性工作組合。目前老爺酒店集團九成以上職缺皆歡迎壯世代加入。

晶華也推出全新的「iGPS職場導航地圖」計畫，此一計畫提供一個為期兩年的學習成長、表現自我的舞台，其中「i探索GPS」學程是設計給社會新鮮人的專案、「i突破GPS」學程則是廣邀在業界已有三至五年工作經驗者加入，錄取者可在報到後的24個月內，選擇集團旗下任三個據點或三個不同屬性的工作崗位任職，透過跨酒店或是跨職能的輪調，探索未來職涯發展方向。

雲朗觀光集團總經理盛治仁表示，現階段國內旅宿業逐漸復甦，希望藉由此次與台積電合作培力營計畫，找出對相關產業有熱血、有興趣的青年，以培力訓練及實作課程，讓學生在還沒畢業前就先了解產業是否符合對於工作的想像及需求。

台積電 GPS

延伸閱讀

台灣龍頭產業更替 仁寶翁宗斌坦言：筆電業嚴重缺工、人才難找

侯友宜指漁電共生致虱目魚漲價 台南市政府澄清非事實

解決產業缺工問題 鄭文燦：增僑外生留台誘因

屏東旅宿業缺工 勞動部恆春辦徵才兼祭就業獎勵

相關新聞

飯店業拚拓點 搶疫後商機

走過疫情，飯店忙拓展新據點。晶華目前規劃中新飯店有六處，主力拓展品牌包括晶英與捷絲旅。雲品除了宴會委託經營案，也進軍旅宿...

輪胎市場復甦…從東南亞開始

輪胎市場復甦從東南亞開始，建大指出，越南廠需求增溫，產量已突破去年高峰。正新更是除了本田外，在東南亞取得另一家日系機車品...

解決缺工難題 飯店業各出奇招

飯店業迎疫後商機卻碰上史上最大缺工潮，面對新據點要招兵買馬，既有據點也有人力缺口急待回補，找不到人怎麼辦？

中央與金門縣府攜手 共同推動疫後產業升級轉型

為加速疫後經濟景氣復甦力道及因應全球經貿局勢變化，經濟部特編列疫後特別預算，推動多項產業及中小企業升級轉型措施，經濟部政...

危老改建獎勵將歸零 北市議員提案訂防災都更容積獎勵

為了兌現選舉政見、加速台北市都市更新推動，台北市長蔣萬安上任不到3個月就推出「都更5箭」但議員陳炳甫指出，危老條例10%...

研調：特斯拉 Model Y首奪全球最暢銷電動車車款

Counterpoint Research發布最新電動車銷量分析報告，其中提到今年首季特斯拉 Model Y 首次成為全...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦