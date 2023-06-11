輪胎市場復甦…從東南亞開始

輪胎市場復甦從東南亞開始，建大指出，越南廠需求增溫，產量已突破去年高峰。正新更是除了本田外，在東南亞取得另一家日系機車品牌OEM業務，雙印需求更是增溫並已開始獲利，將帶動正新獲利成長。

建大越南廠受惠輸往北美輪胎需求強勁，且越南廠關稅有利，也是建大獲利重要來源。今年北美市場需求增溫最快，原先預估2023年底越南廠可以達到日產1.5萬條，但經歷景氣變動，建大態度轉趨保守，但預估回到1.2萬條以上沒有疑慮。

圖／經濟日報提供

建大以越南廠攻北美市場，是建大最有利配置。正新則是攻雙印市場有成，達到規模經濟，新市場已開始獲利，對正新獲利挹注相當可觀。

正新印度今年訂單較去年同期多了六成多，產能接近滿載，主要是正新在印度當地接到OEM訂單，且需求增溫，訂單規模翻倍，補修市場更是成長四到五成，整體市場成長六成多，帶動業績與獲利成長。

印尼部分，今年第1季達到損益兩平，6月起將在印尼出貨給當地第二大機車廠，為日系機車廠OEM訂單，此舉對正新挹注相當可觀。去年正新在印尼虧損10億元，今年光是打平，就較去年多了10億元。