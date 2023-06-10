陽明交大博雅書苑SHINE NYCU開展 呈現博雅教育多元成果

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
博雅書苑透過巨幅投影牆及沉浸式的投影手法，讓觀眾體驗陽明交大的過去、現在及未來。陽明交大／提共
博雅書苑透過巨幅投影牆及沉浸式的投影手法，讓觀眾體驗陽明交大的過去、現在及未來。陽明交大／提共

國立陽明交通大學博雅書苑深耕即日展出展覽名為「2023博雅書苑 SHINE NYCU」，以陽明交大博雅書苑的精神主題「Share」共享、「Hospitality」關懷、「Interdisciplinary」跨域、「Novelty」素養、「Energy」活力的字首和意義為「SHINE」，呈現博雅教育的意義和心血結晶。其中集結藝文中心、社教中心、體育教育中心、通識教育中心以及學務處團隊共同努力、展示與分享最美好且感動人心的成果，攜手邁進博雅教育新的里程碑。

「2023博雅書苑 SHINE NYCU」的展覽規劃一共分為三個展區，最大的特色展區長達22米的九大校區建築藍圖大型投影區。在陽明交大甫落成的1001沙龍空間裝置巨幅投影牆，透過沉浸式的投影手法，回首陽明交大過去，原交通大學的立校，是從輪船，鐵路，電報為了解決當代社會問題開始，培育解決問題的人才，而原陽明大學的開始，也是為社會貢獻，將醫療資源帶到偏鄉與資缺乏之處，相同願景及相同步伐，一路走來初心不變；藉由行遍九大校區，校友們可以身歷其境地體驗走踏新校園的感覺，感受校園的願景和活力。同時，這也是為了爭取校友支持行遍九大校區募資計畫，促進博雅教育的推展。此外，結合光雕秀呈現陽明交大新校徽設計，讓即將畢業的學子們可以有如紋身般將校徽投影在身上，留影記錄對母校的珍貴回憶。

第二個展區為成果展覽區，裝置的創意發想是扣連陽明交大博雅書苑識別Logo「書」的意象，以立體書的概念作為展場展架的設計靈感；運用參數式設計的生成手法，營造主視覺當代及閃爍的律動感，呈現體育教育、通識教育、藝文中心及社群教育的內容，展現之成果面向為包括經典通識講座及體育推廣教育等課程、工作坊與講座，以及由藝文中心與社教中心帶領我們進入跨界及跨域之領地，體驗不同之風土人情與日新月異之藝文表演。

第三個展區則邀請到人工智慧界域的專家尹相志老師暢談「AI素養」。尹相志老師將深入探討AI在現代社會中的重要性和影響，以及如何培養學生在AI時代所需的素養和技能，同時分享闡述在AI生成的浪潮下，民眾面對虛實交錯的真假訊息，有關「媒體識讀」資訊判讀的議題。希望藉此開啟教育新思考，引領博雅教育走向更高的領域。

這次展覽著重強調文化融合、文化創新和文化共享的重要性。希望透過不同文化間的交流和互相學習，創造出更加多元化和豐富的校園文化。同時，陽明交大博雅教育也鼓勵師生共享彼此的文化和價值觀，進一步促進校園文化的發展和提升。通過陽明交大博雅書苑的成果展覽活動，期望能帶給大眾溫暖和感動，同時激發校內的文化演進與融合，帶動共享和創新的多元效應，以博雅教育為平台展開新的篇章，為人文、醫療、科技等面向的發展注入新的思維。

陽明交通大學博雅書苑深耕即日起展出「2023博雅書苑 SHINE NYCU」，以陽明交大博雅書苑的精神主題「Share」共享、「Hospitality」關懷、「Interdisciplinary」跨域、「Novelty」素養、「Energy」活力的字首和意義為「SHINE」，呈現博雅教育的意義和心血結晶。陽明交大／提共
陽明交通大學博雅書苑深耕即日起展出「2023博雅書苑 SHINE NYCU」，以陽明交大博雅書苑的精神主題「Share」共享、「Hospitality」關懷、「Interdisciplinary」跨域、「Novelty」素養、「Energy」活力的字首和意義為「SHINE」，呈現博雅教育的意義和心血結晶。陽明交大／提共
陽明交大博雅書苑體育教育中心舉辦立槳親水活動。陽明交大／提共
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陽明交大體育教育舉辦攀樹活動鼓勵師生親近大自然。陽明交大／提共
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