鯊魚寶寶放電趴登場 台中新光三越變身海底世界新樂園

YouTube史上全球歌曲播放量第一的「BABY SHARK」登台特展大受歡迎，今年暑假規劃《PINKFONG BABY SHARK放電趴》，即日起至8月14日移師台中新光三越展出，百貨公司變身海底世界新樂園，全力搶攻中南部親子客層商機。

今年策展團隊INCEPTION 啟藝與The Pinkfong Company聯手，為小朋友專屬打造可以盡情奔走跑跳、瘋狂玩耍的超級樂園「BABY SHARK放電趴」。

台中主推夏日電音派對初體驗，讓小朋友在暑假期間可以盡情遊玩探索，與兒童巨星碰碰狐和鯊魚寶寶一起穿越海底隧道，來到海底基地狂歡。

台中新光三越表示，為迎接台中開展，6月11日下午1點的人偶見面會將移動至戶外，由鯊魚寶寶及碰碰狐在一樓大型鯊魚寶寶充氣玩偶前，與戶外的民眾一起開心唱跳。

這次特展，也規劃了許多必玩亮點，包括：新遊樂設施「海洋瘋狂球池」、「鯊魚寶寶賽車場」、「唱跳動感舞台」，以及「巨型鯊魚溜滑梯」等。