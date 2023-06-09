鯊魚寶寶放電趴登場 台中新光三越變身海底世界新樂園

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
鯊魚寶寶放電趴在台中新光三越登場，小朋友在海洋瘋狂球池中盡情玩耍。記者宋健生/攝影
鯊魚寶寶放電趴在台中新光三越登場，小朋友在海洋瘋狂球池中盡情玩耍。記者宋健生/攝影

YouTube史上全球歌曲播放量第一的「BABY SHARK」登台特展大受歡迎，今年暑假規劃《PINKFONG BABY SHARK放電趴》，即日起至8月14日移師台中新光三越展出，百貨公司變身海底世界新樂園，全力搶攻中南部親子客層商機。

今年策展團隊INCEPTION 啟藝與The Pinkfong Company聯手，為小朋友專屬打造可以盡情奔走跑跳、瘋狂玩耍的超級樂園「BABY SHARK放電趴」。

台中主推夏日電音派對初體驗，讓小朋友在暑假期間可以盡情遊玩探索，與兒童巨星碰碰狐和鯊魚寶寶一起穿越海底隧道，來到海底基地狂歡。

台中新光三越表示，為迎接台中開展，6月11日下午1點的人偶見面會將移動至戶外，由鯊魚寶寶及碰碰狐在一樓大型鯊魚寶寶充氣玩偶前，與戶外的民眾一起開心唱跳。

這次特展，也規劃了許多必玩亮點，包括：新遊樂設施「海洋瘋狂球池」、「鯊魚寶寶賽車場」、「唱跳動感舞台」，以及「巨型鯊魚溜滑梯」等。

館內到處可見的立體造景與互動設施，繽紛閃亮的彩色燈光，搭配歡樂滿分的BABY SHARK舞曲，讓親子盡情派對拍照打卡，還有趣味教學小巧思藏身展場角落，讓小朋友邊放電邊學習。

繽紛閃亮的彩色燈光，搭配歡樂滿分的BABY SHARK舞曲。記者宋健生/攝影
繽紛閃亮的彩色燈光，搭配歡樂滿分的BABY SHARK舞曲。記者宋健生/攝影

鯊魚 親子 暑假

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