疫後通膨旅遊成本墊高 出遊行程早規劃早賺到

2022年開始，各國陸續解封，旅行不再變得困難，也讓旅遊業揮別陰霾。根據聯合國世界旅遊組織(UNWTO)的統計，2022年全球有9.6億遊客出國，國際旅遊總收入達到10兆美元，對比2019年恢復六成以上。更令人振奮的是，2023 年第1季全球遊客出國數字，也達到疫情前的八成。不過，聯合國也做出提醒，高通膨，油價上漲墊高交通及住宿成本，仍是影響旅遊業復甦的主要因素。

晴天旅遊集團董事長陳依福表示，以團體旅遊而言，主流路線如日本歐洲都有復甦跡象，但機票上揚了三到四成，旅遊當地的消費水漲船高，未來旅遊價格只會攀高。因此，在旅遊目的地停留久一點的深度旅遊，同時又能融入健康永續新概念將是王道，最重要的是早規劃早賺到。因為有前瞻思維，晴天旅遊2023年下半年，做了幾項重要規劃。

(一) 史上首次雙北極探索 從赤道到南極飽覽萬物

已經連續前往極地13年的晴天旅遊，2024年將挑戰更豐富的極地行程。結合「正北極及磁北極」的雙北極路線，成為業界先驅，也是全球史上首次。由於磁北極終年被浮冰覆蓋，隨磁力不同每天改變地點，將由規格最高的龐洛郵輪夏古號擔任領航者，一探究竟。

而南極絕對是生態的寶庫，在國際間倡議「生物多樣性」的同時，晴天旅遊更獨家推出從「赤道」到「南極」的豐富生態探險行程，從赤道南美的「加拉巴哥群島」，探索達爾文演化論的發源地，一窺超級稀有的象龜、藍足鰹鳥等。

再到南極雙島，數以萬隻各類企鵝，海豹鳥類及鯨群歡迎您。如果，前往南極旅遊所費不貲，何不將它安排的更完善豐富，畢生難忘。

(二) 郵輪旅行成新趨勢 全球市場每年 6%成長

以郵輪旅遊各國，在國外是非常流行的旅遊方式。不用每天打包行李，選擇飯店，煩惱餐食或者是交通工具，可以自由決定要在哪個國家城市觀光，也可以選擇在船上度過閒散的一日。國際郵輪協會(CLIA)做出統計，2016-2019 年每

年全球搭乘郵輪人數都有 6%的成長，2019 年更將近3,000萬人，預估到2025年還會增加400萬名郵輪新客人。

晴天旅遊在2023年成立了郵輪部，請來專業的「遊輪達人」。首波主打地中海及挪威峽灣，新船還配有賽車道更帶來刺激感。而在萊茵河上航行的寰宇河輪，更請到台灣名廚「簡天才」上船料理。

(三) 健康養生主題旅遊 聖山不再遙不可及

晴天旅遊董事長陳依福認為，在疫情之後，民眾意識到健康的重要性，旅遊行程將融入更多運動養生的概念。第一波，陳依福親自前往尼泊爾踩線，規劃出親近喜馬拉雅山的三條健行路，其中晴天獨家推出的 Mardihima 魚尾峰路

線，寓健行於旅遊當中，更親民且可以靠近聖山。此次行程，也將與國內最大的運動社群平台「健行筆記」合作，發給任務證書，成為一大亮點。

除了健行，晴天也將陸續推出滑雪、自行車及高爾夫等相關主題性產品，旅遊和運動相結合的概念，將成為台灣民眾的日常。

(四) 日本高端行程熱 獨家串聯鐵道賞楓行