長榮國際淡化家族控股色彩 申報賣出5萬張長榮航

長榮集團搶經營權大戰落幕後，看起來是悄悄的在啟動兄弟理性分家，集團重要控股公司長榮國際開始縮小規模，逐漸降低對相關公司影響力，長榮國際今天公告，將在市場賣岀5萬張持股，兄弟有意願接手的人可以從市場上接手買回增加持股。

法人分析，長榮國際申報賣出5萬張對於市場衝擊影響有限，首先長榮航空（2618）周五的成交張數達9.78萬張，之前成交量還突破10萬張；其次，長榮航空5月的營收表現相當好，再來的暑假旺季可期，今年全年EPS有望上看4元，以現在的股價來看，本益比並不高；第三長榮國際本次賣股，比較傾向是淡化家族控股公司色彩，並非看壞長榮航，最終股價的表現還是會反應營運表現。

長榮集團各公司的經營權開始悄悄啟動「和平移轉」工程。長榮航空董事改選後，老三張國政人馬進駐長榮航，長榮航空目前由長榮兄弟（張國華、張國政）共治，由專業經營人來負責管理，第一階段合作已經開始落實。

長榮航空的前十大股東，持股最多為長榮海運（2603），持有14.48%，長榮國際去年不斷加碼買進後，為第二大股東，持股13.28%，小K(張國煒)所屬的中國信託商業銀行受託保管華光投資專戶8.9%為第三大股東。

這次第二大股東長榮國際申報，原來持股為71.22萬張，預計未來會在集中市場賣出5萬張，長榮國際對於長榮航空的持股仍高達66.29萬張。