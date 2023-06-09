天氣愈熱愈賣！全家5月營收創新高 霜淇淋銷售年增三倍

全家（5903）9日公告5月營收，由於超商愈熱愈賣，營收創下歷史新高，達83.6億元，年增12.68％，表現亮眼受惠於店數、飲料冰品與鮮食皆成長向上，同時掌握溫升商機、夏季型商品聯促奏效，其中霜淇淋更因新口味衝出年增三倍的佳績。

全家今年前五個月累計營收為394.1億元，年增10.46%，昨日股價以211.5元平盤作收。

展望6月，夏日高溫掌握仍將是營運重點，將以多元化新品、話題行銷、虛實融合的購物管道加以對應，並以OMO優勢搶攻傳統電商大促「618購物節」商機，皆可望成為驅動營收的動能。

全家店數方面，截至今年5月31日止，全家便利商店總店舖數達4,171家，和去年同期4,044家相比，淨增加127家店。

全家表示，因5月天氣正式入夏，季節指數型的商品銷售明顯上揚，霜淇淋品牌「Fami!ce」以白葡萄口味，衝出年增三倍的亮眼成績。其他消暑型的冷藏飲料、冰品、冰沙等也隨溫升而銷售暢旺，自有咖啡品牌「Let’s café」在冰咖啡需求帶動下，而有近三成的成長。

整體鮮食成長力道同樣強勁，年增超過三成，烘培甜點類鮮食表現尤其亮眼。甜點品牌minimore持續以招牌品項變化新口味，輔以既有定番品，豐富貨架上甜點的選擇性，反映在業績上，有年增五成的好成績。

麵包品類中的明星商品「匠土司」，則推出超商首見、新型態土司新品，帶動麵包整體成長超過一成五。

全家APP去年於業界首創的「隨買跨店取共享制」，5月時開放所有商品皆開放共享，助攻會員貢獻營收持續穩定在五成以上。