中鋼5月營收327.6億元 年減24.7%

中鋼（2002）今（9）日公布5月營收，在市場持續低迷下，單月為327.6億元，年減24.7%。展望營運前景，該公司指出，近期鐵礦砂原料止跌回穩，大陸流通行情有望築底成功，挹注市場信心回溫，下半年鋼市景氣有望優於上半年。

中鋼表示，在突發美歐金融體系動盪、地緣政治紛擾和對岸經濟復甦不如預期等風險下，步入第2季後，市場拉貨信心轉趨保守觀望，面對鋼市混沌、透明度不佳狀況，大陸、南韓、東協等重點區域不斷傳出低報價消息，波及市場表現。

以該公司和各子公司5月出貨量來看，中鋼單月為61.7萬公噸，比前一個月的68.6萬公噸減少6.9萬公噸；中鴻（2014）方面，5月出貨量為14.1萬公噸，比4月的16.8萬公噸也減少2.7萬公噸；中龍方面，5月出貨量31.8萬公噸，相較4月的31.1萬公噸，則增加7,000公噸。

合計整個集團銷量為103.2萬公噸，比4月的107.9萬公噸減少4.7萬公噸，不過，因先前外銷接單價格相對較高，整體業績比較4月略高。

依中鋼公司5月營收為327.6億元，年減24.7%、月增1.2%；累計今年前五月營收達1,564.86億元，年減23.3%。中鋼今日以平盤收在29.75元。

展望後市，中鋼指出，近期鐵礦砂原料止跌回穩，大陸流通行情有望築底成功，搭配各國力拼經濟提振內需，續推大型基礎建設下，將有助市場信心回溫，下半年鋼市景氣有望優於上半年。

值得注意的，大陸當局呼籲鋼廠主動減產，有助於減緩現階段市場供需失衡，至於世界鋼鐵協會也上修今年全球鋼鐵需求，由原來預測成長1%調高至2.3%、達18.22億公噸。