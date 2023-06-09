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基北北桃1200定期票預購＆1280定期票退費 報給你知

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
基隆市、台北市、新北市及桃園市四市首長，今(9)日在市府轉運站共同宣布「基北北桃1200都會通定期票」正式啟動。台北捷運公司提供
基隆市、台北市、新北市及桃園市四市首長，今(9)日在市府轉運站共同宣布「基北北桃1200都會通定期票」正式啟動。台北捷運公司提供

基隆市、台北市、新北市及桃園市四市首長，今(9)日在市府轉運站共同宣布「基北北桃1200都會通定期票」正式啟動，自6月15日起開始預購，7月1日起正式啟用，台北捷運各車站自動售票加值機及詢問處均可購票，建議1280定期票使用者「預先購買1200都會通定期票、延後退費1280定期票」，避開正式啟用初期購、換票人潮。

為協助民眾輕鬆購票，北捷公司特別在6月15日至30日的平常日17時至20時，在淡水、新埔、海山、府中、亞東醫院、板橋、景安(中和新蘆線)、蘆洲、市政府、西門、臺北車站、松山、南港、北門、圓山等定期票熱門銷售車站及重要轉乘站，加派支援人力，穿著黃色背心接受旅客洽詢，宣導期間將視車站預購狀況隨時調整。

台北捷運全線車站共有超過500臺自動售票加值機提供預購服務，操作方式非常簡單，依照自動售票加值機螢幕上的說明，點選「購買都會通」，再將悠遊卡放在感應平臺上，即可進入預購畫面。

1200都會通定期票售價為1,200元，購買時，自動售票加值機將直接從悠遊卡電子錢包扣除，並完成都會通設定；若悠遊卡電子錢包內儲值金額不足時，請依設備提示投入足夠金額後即可購買設定，多投入的金額會自動轉為電子錢包儲值金額，不予找零。

悠遊聯名卡或悠遊Debit卡(含帳戶連結悠遊卡)開啟自動加值功能，即可在自動售票加值機選擇以自動加值方式預購。

若票卡內仍有未到期的1280定期票，須先點選螢幕上的「1280公共運輸定期票退票」辦理退費，退費金額將轉入悠遊卡電子錢包，再購買1200都會通定期票。再次提醒民眾，1280定期票於退費後將立即失效，後續乘車均將依一般悠遊卡扣款，7月1日前仍須使用1280定期票的民眾，可利用另一張票卡購買。

台北捷運特別針對1280定期票忠實顧客傳授「預先購買1200都會通定期票、延後退費1280定期票」超便利心法：由於每張票卡同一時間只能設定一種定期票，使用1280定期票的民眾，可以拿出手邊另外一張票卡，6月15日起事先到臺北捷運各車站的自動售票加值機預購1200都會通定期票，在6月30日（含）之前繼續使用原有的1280定期票，7月1日起「無縫接軌」1200都會通定期票。

尚未到期的1280定期票係依照票卡「經過日數」比例退費，只要7月1日後不使用1280定期票，就不會影響退費金額。在1200都會通定期票和1280定期票轉換初期，使用1280定期票的民眾，建議預先購買1200都會通定期票、延後退費1280定期票，等到7月1日之後，再利用人潮較少的時段，至台北捷運各車站自動加值售票機或詢問處辦理退費。

如家裡找不到第二張票卡，建議7月1日和7月2日利用週末假日人潮較少的時段，至台北捷運各車站辦理1280定期票退費，同時購買1200都會通定期票。如果平常沒有擴大使用範圍或其他運具需求的1280定期票使用旅客，更是建議持續使用至期滿為止，再轉換1200都會通定期票，避開正式啟用初期購、換票人潮。

台北捷運公司網站已公告1200都會通定期票使用須知及民眾常見問題，歡迎上網查詢；台北捷運AI智慧客服「基北北桃1200都會通定期票問答專區」已同步上架，可多加利用。

現行的1280定期票販售至6月30日止，歡迎利用定期票退票線上申請網頁退費，避開捷運車站退費人潮，相關退費規定，可瀏覽台北捷運網站(https://reurl.cc/zY8kpy)。

「基北北桃1200都會通定期票」正式啟動，自6月15日起開始預購，7月1日起正式啟用。台北捷運公司提供
「基北北桃1200都會通定期票」正式啟動，自6月15日起開始預購，7月1日起正式啟用。台北捷運公司提供

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