中華信評分析建材業ESG 水泥業環境因素均略偏負向

中華信評今（9）日發布建築材料業ESG信用指標報告書，其中針對台泥（1101）及亞泥（1102）給出ESG信用指標，兩者在環境因素皆取得「略負向」，中華信評認為，台泥的台灣燃煤發電廠與中國水泥生產所排放的二氧化碳仍受到密切關注，而亞泥雖投資其技術並在溫室氣體規定上達標，但仍存在保有原料開採許可相關的潛在風險。

中華信評表示，重工業型建材業碳排放本身就較高，因此在低碳轉型中，會面臨高於水準的環境風險，且水泥業碳排放量又高出其它產業10倍，因此在環境因素上取得「略負向」，而社會及治理因素方面，前者因建材業大致皆採用令人滿意的政策與標準，也已包含健康和安全相關的額外成本，因此取得「中性」指標，而後者雖然因為約40%的公司財務投資人所掌控而有一定風險，但兩間公司經營團隊皆受中華信評肯定，因此指標為「中性」。

而中華信評亦提到，台泥及亞泥藉由大量投資保護礦石場周圍的環境，並與當地社區建立良好關係，因此兩家公司的管理與治理皆在令人滿意的水準，社會風險與治理風險在中華信評對該兩家受評公司的信用評等分析中並無重大影響性。

綜觀全球，中華信評表示，國內兩家受評水泥公司環境因素風險大致與全球同業相同，二氧化碳與其它汙染物排放量也低於中國產業平均水準，此外該兩家公司亦跨足綠能產業，例如台泥投資太陽能、儲能與鋰離子電池業務；亞泥大力投資其技術，藉由最先進的設備來達到日益嚴格的溫室氣體排放要求，以降低其長期的氣候變遷風險。