瞄準夏日商機 486團購618祭抗夏補助送購物金
一眨眼2023年過了一半，購物車內的商品就趁618年中慶清空，犒賞自己也為下半年充電。迎接酷暑，486團購年中慶祭出涼夏家電、寵物周邊、生活好物、老饕推薦夯品4折起，精選家電加碼再送空氣清淨機、慢磨蔬果機等好禮。歡慶年中補貨，486團購攜手zingala銀角零卡主打「抗夏補助」送1200元購物金，登記活動還可瓜分20萬獎金。
夏天真的好悶好熱，有台冷凍櫃就可以把一箱箱的冰品、即食品囤好囤滿，逢年過節更是超實用。美國富及第無霜冷凍櫃採直立設計，不占地面空間，內部分層擺放取物便利也更省電，年中慶優惠四四折，加碼空氣清淨機和慢磨蔬果機雙重送。租屋族最愛的WINIA韓系復古小冰箱優惠價萬元有找，LG敲敲看門中門冰箱結帳輸入「618年中慶」享優惠價69,618元，加贈CITY CAFE虛擬提貨卡，486團購請喝咖啡。
不讓夏季電費傷荷包，少不了的電扇和循環扇年中慶優惠五折起，涼墊、冰淇淋機優惠43折起。梅雨接著颱風旺季緊接而來，防潮、除溼、防霉關鍵字搜尋度飆升，LG最新超大除溼力雙變頻除溼機25.6公升現折3,000元、19公升變頻除溼機現折4,001元，加碼好禮二選一。GPLUS極度乾燥除濕機現省2,420元。免曬衣乾衣機結帳輸入「618年中慶」享優惠價32,618元；NICONICO美型折疊烘衣機現折1,000元。
年中補貨不可錯過的618活動檔期，486團購網和全台實體門市即日起至6月18日同步歡慶，優惠最低4折起。攜手zingala銀角零卡祭出「抗夏補助」，滿額並達指定分期限量贈送1,200元購物金，參加登記活動還有機會瓜分20萬購物獎金。到實體門市參觀打卡贈送端午平安香包，現場下單加碼滿額贈禮，線上、線下同步搶攻夏日商機。
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