台船員工集合住宅船佳堡 獲「國家卓越建設獎」肯定

台船（2208）子公司台船防蝕科技正在興建的「船佳堡」員工集合住宅建案，繼榮獲2022金質獎優質獎殊榮後，今年進一步獲2023國家卓越建設獎之最佳規劃設計類-優質獎肯定。

台船表示，國家卓越建設獎主辦單位為不動產協進會，自2006年開始辦理，至今邁入第18屆，成效斐然，歷年來辦獎皆秉持公正、嚴謹、客觀的標準評審各類別參選作品，並在「重視全球觀點、在地行動」的理念下，甄選富含亮點特色之建設作品，將其推至國際舞台，與世界頂尖作品共同角逐「全球卓越建設獎」殊榮。

本案之設計結合台船防蝕公司及台船另家轉投資之台船動力公司的科技技術，將防蝕塗料及太陽能儲能技術優勢，運用於船佳堡案中的外牆裝飾使增添建築風采及屋頂建置太陽能板使部分電力自給自足也能隔熱節能，並透過整體規劃讓建築得以展現一新。

目前船佳堡建案正按部就班、緊鑼密鼓的施工中，在物價飛漲及缺工雙重壓力下，依原訂計畫順利推動中。本案的規劃係以2-3房為主，符合年輕族群的首購需求,新建工程竣工後，將秉持母公司照顧員工的理念提供員工，以減輕購屋的經濟壓力，使得員工無憂慮無顧慮的服務公司。

台蝕公司總經理陳秋妏表示，本案係委請蔡惠任建築師規劃，亦採用「Alfa Safe耐震系統工法」，加強結構安全，並推動ESG的低碳工法認證。台船防蝕科技的強項塗料技術也將運用在室內及外牆、更應用船艙設計科技經驗，創造住戶寧靜住居空間。此次再度獲獎，是對團隊最好的肯定，未來將持續追求創新與進步，提供更舒適、優質的服務。讓員工乃至市民感受「低調的改變，有感的建設」。