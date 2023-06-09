正隆股東會 總座：審慎看後市 續拓展海內外據點迎復甦

正隆（1904）今（9）日召開股東會，由董事長鄭人銘主持。總經理張清標表示，在國際景氣未見明顯復甦下，審慎看待後市發展，但布局腳步不會停歇，將持續拓展海內外循環據點，規模化再生量能，以掌握景氣回升後，全球紙包裝需求的契機。

正隆股東會通過去年財報與每股配息1.1元。

張清標表示，公司去年完成126億元 ESG 低碳聯貸案簽訂，包括台灣大園廠6.6萬噸再生白漿線、越南平陽廠二期40萬公噸工紙產線、越南濱吉紙器廠，以及北越北江紙器已於今年上半年陸續投產，同時在佔地80公頃的平陽造紙廠規劃五期，目前已展開第三條工紙產線的籌設，目標成為越南第一家百萬噸級一貫化國際紙廠。

根據國際瓦楞紙箱包裝協會統計，2022年全球紙箱包裝消費量達2,741.06億平方米，年增0.6%；其中，越南全年紙箱包裝消費量累積超過22.6億平方公尺，年增率達14.4%。

正隆並組成造紙首例碳中和聯盟，以再生製造每年減碳量達910萬公噸。張清標表示，啟動「智紙4.0」以來已砸下上百億元發展，極大化碳中和能力。除了在竹北廠設置風力發電機組，引進生質熱電系統，並陸續於后里、南部燕巢建置太陽光電，以及發展廢水沼氣綠電，轉廢為能。

此外，正隆大園造紙廠的沼氣發電系統已於去年第4季商轉，年發電量達1,900萬度，竹北廠年發電量1.26億度生質熱電系統亦將於今年上半年商轉，為進一步提升綠能競爭能量，台灣后里廠沼氣綠電系統，預計2024年啟用，正隆亦已通過后里廠投資30億元增設120噸生質能鍋爐，預計2026年啟用，年減碳量達80,000公噸。