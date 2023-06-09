和泰總經理親任寄宿家庭 合唱團小朋友都住進蘇純興的家

和泰集團「原夢國家隊」公益計畫長期贊助朝氣蓬勃、富有旺盛生命力的泰雅族小學合唱團-新竹縣尖石鄉嘉興國小，2023年「原夢國家隊」將登上世界圓夢舞台，7月嘉興國小及桃山國小將分別代表台灣參加最大型的國際合唱大賽韓國世界大賽及亞洲著名合唱比賽新加坡國際音樂節，讓純淨宏亮的泰雅族之聲被更多人聽見。

和泰汽車總經理蘇純興參與了第三梯次的寄宿活動，擔任 Home 爸帶著兩位嘉興國小孩童回家，全家人和天真可愛的泰雅原住民孩子共度一晚，享受溫馨歡樂的家庭活動。

帶領嘉興國小中高級學生進行兩天一夜「傳播媒體業職涯體驗營」，擴大規劃參訪傳播媒體業，透過認識更多的職業，豐富壯大孩子對未來的期待，也舉辦「和泰 Home 爸媽寄宿家庭」活動，帶嘉興國小的孩子們到公司同仁家裡共宿一晚，體驗不一樣的都市家庭生活，啟發對人生更寬廣的憧憬。