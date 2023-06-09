好想工作！104人力銀行免費為中高齡求職者解惑

「步入中年，好想工作……」「投了履歷為何石沉大海？」為解決中高齡求職困境，104高年級50+嚴選顧問團隊於台灣服務業最缺工的新竹區展開首場以中高齡為職缺訴求的徵才活動，結合國內13家知名服務業提出的友善職缺，於本月27日上午8時30分至12時30分，在新竹市夢想家會議空間，規劃現場顧問面談服務、履歷健診，及免費拍攝履歷照片。

104高年級50+顧問團隊將以小型講座形式分享「中高齡求職教戰術」從顧客服務趨勢、求職關鍵技巧、中高齡職人故事，給有找工作需求和困境的熟齡朋友提供新的助力：首先，透過104嚴選服務專為中高齡提供的「去年齡化履歷」，讓求職者的能力和個性特質更容易被看見。

緊接著，搭配顧問團隊現場面談，讓求職者能夠事先了解工作內容與職務細節、幫助求職者找到個人求職優勢，加快找工作速度，最高可於8天內上工。且每5位獲得企業錄取的人中就有3位沒有服務業經驗，現場可透過50+嚴選人才服務媒合的合作企業為：新竹老爺酒店、宜得利、全聯、無印良品、大潤發、全家、統一超商等。

104中高齡人力銀行總經理吳麗雪表示，中高齡求職者常見的問題和迷思，可以透過現場互動獲得具體的協助，許多中斷工作的中高齡與二度就業婦女求職者們者，可能履歷與照片都年代久遠，104也會在現場提供免費履歷照拍攝服務，歡迎求職民眾把握機會踴躍報名