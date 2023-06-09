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旅遊人次大爆發 健康鞋銷量翻倍成長

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
張景嵐出席健康鞋發表會時表示，一雙好鞋對腿型有幫助，也能讓脊椎不側歪、肩膀不傾斜。圖／Berkemann提供
張景嵐出席健康鞋發表會時表示，一雙好鞋對腿型有幫助，也能讓脊椎不側歪、肩膀不傾斜。圖／Berkemann提供

疫情爆發之後，國人出國旅遊驟減，直至疫情趨緩，去年6月起出國旅遊人數逐漸回穩，根據交通部觀光局調查，今年3月已來到66萬人次，並持續上升中，也間接帶動服飾、鞋類銷售量。德國健康鞋品牌 Berkemann 就表示，疫情緩和後，市場消費力開始回溫，周年慶業績出現二倍的爆發性成長。

旅行往往是數日的行程，漫長的旅途免不了要帶一雙兼具舒適及合腳的鞋子，相較運動鞋，健康鞋更能滿足舒適需求，讓足弓可以完整地被支撐，走一整天的路也不會為腳帶來不適感，並達到保護的效果。以國人赴日旅遊為例，旅客日均步數至少2萬步以上，雖然步行有益健康，但穿錯鞋恐怕引發足疾，丟了旅遊興致，特別是足底筋膜炎是最為常見的問題。 隨著國境開放，旅遊人次增加，醫院收治足底筋膜炎的案例也隨之增長。

Berkemann開發五階段鞋墊可幫助行走時調整健康的步態，支撐自然行走時的律動，完整支撐足弓，減少行走或久站時帶來的疲勞和足壓，讓每個步伐都不再成為旅途的負擔。

今年 Berkemann 春夏新品推出多款粉色系列，襯托春暖花開、 百花爭艷的繽紛時尚，往年熱銷的繃帶織線鞋，今年一口氣推出10多款色系，穿著出國旅行也可以很時尚。在功能性及舒適性方面，五階鞋墊及鞋底的減震設計可以讓消費者有效減輕足壓 外，抗菌彈性繃帶所帶來的服貼感及透氣性讓舒適感大幅提升，揮別夏日腳悶的困擾。

繃帶織線創意設計延伸至涼鞋，今年春夏推出適合旅行的 KARI 涼鞋，充滿運動線條的外型，鞋底採用兩色系混搭設計以提升設計的層次感，鞋墊在腳趾及腳跟的位置打造隆起設計，讓步伐從踏出到收回都能讓腳掌獲得完整支撐，鞋底本身的材質亦能達到減震效果，可以減輕步行所帶來的負擔。

熱愛旅行也常現身外景節目的張景嵐表示，自己有足弓過高問題，所以選擇鞋子會挑有足弓支撐的鞋款，否則走久了膝蓋跟腳踝壓力都很大，容易有X型腿，雙腳也會有麻痺感，無法久站久走，所以選對鞋子很重要。

她表示，看復健科醫師或中醫，醫生也常常提醒，穿對鞋子很重要，鞋子就像是一間房子的基底，如果基底打好了，上面的大樓才不會歪，也因為醫生這一席話，讓我開始 注重選鞋的重要性。一雙好的鞋對腿型有幫助，也能讓脊椎不側歪、肩膀不傾斜。

海外旅遊日行萬步，選雙舒適及合腳的鞋子，讓足弓可以完整地被支撐，避免走太多路造成的足部傷害。圖／Berkemann提供
海外旅遊日行萬步，選雙舒適及合腳的鞋子，讓足弓可以完整地被支撐，避免走太多路造成的足部傷害。圖／Berkemann提供

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