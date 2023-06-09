群益期貨落實 ESG 行動 保育濕地維護生物多樣性

群益期貨積極實踐永續發展及環境保護之承諾，今（112）年已邁入第四年參與天下雜誌響應《淡水河公約》「為淡水河做一件事」的行動邀請，於5月29日在公司治理主管帶領下，共同響應世界環境日，前進鹿角溪人工濕地，維護水環境！希望藉由參與濕地保育活動，喚起同仁保護環境與生態的意識，一同守護地球，善盡企業公民社會責任。

近年來因全球環境持續惡化引發極端氣候，為解決氣候變遷所帶來的風險，人類必須從認識環境開始。此次活動主要內容包含水質檢測、水棲生物與鳥類觀察及移除外來入侵種。在志工的解說與示範下，同仁透過實際行動，分工合作從檢測水質的濁度、酸鹼值、溶氧量，到認識不同汙染程度水域中的棲息生物，並透過望遠鏡觀察及辨識多種鳥類，從中串起人類與水資源、動植物及自然的連結性。

活動最後，群益期貨同仁和150位參與志工，眾人齊心合力頂著烈日揮汗，一同消滅外來入侵種，即影響植物光合作用導致樹木死亡，嚴重造成生態危機，有綠色殺手之稱的「小花蔓澤蘭」，為環境生態保育盡一份心力，也讓同仁深刻地了解環境生態保育的重要性。

群益期貨多年來致力推動永續，透過辦理及參與各式多元化活動，使 ESG 文化深植同仁的觀念與生活之中。此次活動為鼓勵同仁積極參與志願服務工作，公司提供志工假以宣揚志願服務美德。群益期貨表示，員工是公司的基石，強化員工對 ESG 的認同度，經由員工間相互影響，再深化於企業文化，讓群益期貨在追求獲利的同時，兼顧ESG的實踐以取得最佳平衡。