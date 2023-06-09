精剛5月營收雙成長續強 航太與油氣產業接單表現強勁

精剛精密科技（1584）5月自結合併營收2億2,455萬元，年增71.13%；累計合併營收為10億6,604萬元，年增78.66%。精剛5月營收雙成長，除優於4月外，也優於去年同期表現，並連續四個月單月出貨金額站穩在2億元以上。

精剛積極轉型布局鎳、鈦合金的產品市場，同時調整生產線產能控制能力，推升出貨動能。今年以來公司的出貨營收及接單情況均優於以往，屢創新高。同時，精剛除了在油氣工業接單動能表現穩健外，在航太產業更有明顯的成長，延續第1季的出貨步調，力求在第2季度實現超越上一季度營收的目標。

精剛在能源與油氣產業接單表現穩定成長，今年更受惠於全球航空市場快速恢復至疫前水平，客戶訂單需求明確，在航太產業領域訂單成長尤為亮眼。精剛公司預計於9月參與台北國際航太暨國防工業展(TADTE)，同時在政府推動國防自主與地緣政治的雙重產業商機影響下，持續努力提升國防供應鏈的能力。