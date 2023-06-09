叡揚報喜！入手資服業知識管理驗證 5月營收年增8.12%

資訊軟體領導廠叡揚（6752）今（8）日公告5月營收達1.23 億元，月減 10.52 %，年增8.12%；今年累計營收為6.16億元，年增21.32%。董事長張培鏞指出，過去全球企業專注於EPS，現在則是EPS+ESG，而ESG更是驅動EPS重要推手。他強調企業資源有限，投入ESG前須先利其器，故好的軟體系統更能協助組織制度順行並更上一層樓。

據了解，叡揚今年榮獲SGS全球首張資服業ISO 30401:2018知識管理系統證書，運用自有研發設計的產品 Vitals ESP 企業知識協作平台及作業程序地圖、合規協作平台等數位工具輔助，不僅將驗證過程經驗完整留存，實地稽核時更以系統無紙化展示佐證符合ESG。未來將協助企業在永續經營上，合規地留存核心知識，提升組織人才持續升級。

看準減碳和ESG的重要性，解決企業目前在統計和撰寫合規、溫室氣體盤查和ESG報告書方面使用Word和Excel所面臨的困擾，叡揚Vital NetZero零碳雲提供了一套雲端數位平台，支持碳盤查的日常管理活動，並滿足ISO 50001、ISO 14064等多種國際標準的合規要求。

張培鏞表示，叡揚的數位工具涵蓋了多個方面，從環境保護的碳盤查、無紙化公文系統等等，到社會責任下的人力資源系統和溝通途徑如Vital CRM，以及產品責任的資訊安全，再到公司治理的董事會管理和財務會計系，皆能協助大中小型企業更落實ESG目標，一齊永續經營。