泰山「幽靈票」疑雲 新董座劉偉龍：股臨會無作票

針對泰山公司（1218）股東臨時會「幽靈票數」疑雲，泰山新選任的董事長劉偉龍今(8)日表示，股務代理券商國票綜合證券已向集保中心詳細說明相關情形，絕無詹景超指控改選作票灌票等汙衊情事。劉偉龍痛批，詹景超明知此故，卻刻意混淆視聽，悍不交出職權。

國票綜合證券向集保中心說明，該次股臨會股東出席報到作業上，因系統操作疏失，導致3名當日已報到出席並領取表決票的股東，所持有與代表的股數遭到漏計，並未記入已出席的總股數中。

而相關出席股數，分別為詹景超的景勛投資的10,446,082股、聚象國際的10,000股，以及詹姓股東的23,000股，合計共10,479,082股。

該3名股東均領取表決票並行使表決權，且選舉權均投給被選舉人詹景超的提名人，至登投資代表人詹鈞年、詹皓鈞提名的鴻強公司代表人詹皓鈞，以及詹景超提名的黃慧萍、范國華。

調查顯示，股臨會當日因國票證券系統操作原因，導致「未列入已出席股東之出席數，但有計入選舉權數」，均未投票給保勝公司所提名之被選舉人，而是投給詹景超所提名的被選舉人。

國票證券指出，因該公司計票系統出席股數的加總欄位當日發生部分錯誤，致當場宣布之出席股數有誤，而系統錯誤僅涉及出席股數加總欄位，其餘部分均正確無誤，選舉結果也以選票精算為準，所以股臨會所宣布的「各候選人選舉權數」、「董事當選結果」，以及其他議案的「表決權數」均正確無誤。