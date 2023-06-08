七都房價全部走跌！ 估價師：六種人可進場
根據台南市估價師公會最新查價，今年七大都會區成屋單價，較去年季高點全面呈現下跌，其中新竹縣市下跌5.6%最多，台北市跌幅也達5%，台南、高雄也各有2.8%、2.9%跌幅。
今年至6月，七都平均成交單價為29.7萬元，較去年30.2萬元，下滑0.5萬，跌幅1.6%。
另將成屋分為30坪以下小三蝸居、30-50坪正宮三房，以及50坪以上大氣高貴三種房型進行比較，七都小三蝸居房較去年上漲1.65%，正宮三房大致持平，但50坪以上大氣高貴宅較去年價跌1.53%， 跌幅最深為台北市達4%。
歐亞不動產估價師聯合事務所估價師謝宗廷表示，數據顯示，雙北地區維持第一季以來的趨勢，台北跌幅仍較為顯著，應是高單價台北核心區支撐力道持續衰弱有關，後續效應仍須視成交量得否回穩。
至於大坪數跌勢較明顯，主要是總價高，市場競爭較弱，折價出脫的可能性更高。相對的，小坪數產品則因入手總價相對低，對剛性買盤有誘因，尚可堅守。
他表示，目前中北部地區僅科技新貴聚集的新竹縣市，對大坪數產品仍保持高昂的購買力，此一現象告示資金流動方向，將成為不動產業者市場推案重要考量因素。
台南市估價師公會資通會主委林利州估價師表示，實價揭露顯示，目前成屋房市呈現軟著陸、價緩修情況，在此情況下，現在有六種人可考慮買房：
一、預估房貸支出後財務情形不影響生活質量配比可買房。
二、爸媽親族資助後將來財務預估可負擔的情形下。
三、收入足以負擔購屋款或房貸高薪族。
四、企望透過購屋行為變相強迫儲蓄來達到累積資產財富。
五、工作或家庭或婚姻等因素有實質急切需求者。
六、天外飛來大筆橫財一族或其他因素，如就是想買房等。
至於，辛苦存錢想一圓購屋夢者，建議可先看房但不下手，另外，除有特殊超好康物件以外，不建議投資客現時進場。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言