七都房價全部走跌！ 估價師：六種人可進場

根據台南市估價師公會最新查價，今年七大都會區成屋單價，較去年季高點全面呈現下跌，其中新竹縣市下跌5.6%最多，台北市跌幅也達5%，台南、高雄也各有2.8%、2.9%跌幅。

今年至6月，七都平均成交單價為29.7萬元，較去年30.2萬元，下滑0.5萬，跌幅1.6%。

另將成屋分為30坪以下小三蝸居、30-50坪正宮三房，以及50坪以上大氣高貴三種房型進行比較，七都小三蝸居房較去年上漲1.65%，正宮三房大致持平，但50坪以上大氣高貴宅較去年價跌1.53%， 跌幅最深為台北市達4%。

歐亞不動產估價師聯合事務所估價師謝宗廷表示，數據顯示，雙北地區維持第一季以來的趨勢，台北跌幅仍較為顯著，應是高單價台北核心區支撐力道持續衰弱有關，後續效應仍須視成交量得否回穩。

至於大坪數跌勢較明顯，主要是總價高，市場競爭較弱，折價出脫的可能性更高。相對的，小坪數產品則因入手總價相對低，對剛性買盤有誘因，尚可堅守。

他表示，目前中北部地區僅科技新貴聚集的新竹縣市，對大坪數產品仍保持高昂的購買力，此一現象告示資金流動方向，將成為不動產業者市場推案重要考量因素。

台南市估價師公會資通會主委林利州估價師表示，實價揭露顯示，目前成屋房市呈現軟著陸、價緩修情況，在此情況下，現在有六種人可考慮買房：

一、預估房貸支出後財務情形不影響生活質量配比可買房。

二、爸媽親族資助後將來財務預估可負擔的情形下。

三、收入足以負擔購屋款或房貸高薪族。

四、企望透過購屋行為變相強迫儲蓄來達到累積資產財富。

五、工作或家庭或婚姻等因素有實質急切需求者。

六、天外飛來大筆橫財一族或其他因素，如就是想買房等。