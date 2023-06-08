三立前董娘 提告胞弟張榮華背信

三立媒體集團前董事長林崑海病逝後，牽動事業版圖接班與布局，遺孀張秀近期怒告胞弟、三立董事長張榮華背信，雙方互控對方曲解林崑海「合」的遺志。林的子女處境像夾心餅乾，家族恩怨情仇宛如八點檔劇情，親友看不下去，沉重喊話說「不要再消費海董了」。

林崑海留下的媒體事業由張榮華握主導權，去年六月張秀發現張榮華私下將廿二點七億元資金貸給張榮華擔任董事長的「蘇麗公司」，她請胞弟說明原因並提出貸款資料遭拒，去年向法院提告三立要求交付簿冊勝訴。

上月卅日三立股東常會，張秀被踢出董事會，本月五日張秀委請律師對張榮華提告背信，姊弟撕破臉，衝突浮上檯面。

林崑海、張秀、張榮華一九八三年五月攜手創立三立公司，旗下有三立台灣台、都會台、新聞台、國際台及SET iNEWS等頻道。七十三歲張秀喪夫後住在高雄三民區豪宅，她說，丈夫去世後，她必須吃安眠藥才能入睡，精神壓力大，看到從小最疼愛的弟弟不顧親情的種種作為，心如刀割，「林崑海地下有知，也會氣憤」。

張秀接受本報獨家專訪時，憶起林崑海在病榻前留下「不能內亂」四字，泣訴對家人提告是心痛的決定，為維護股東權益，守住三立集團，只能大義滅親。

張秀質疑張榮華無端借貸廿二點七億元給蘇麗公司，又企圖將資本額僅十萬元的子公司增資至五十億元，憂心三立資產被掏空，怒告張榮華背信。

三立公司則提三點聲明反駁張秀指控。三立表示，今年五月股東常會，選舉董事及監察人過程合法，由張榮華掌握過半股權，順利取得二席董事席次，並當選董事長；張秀因股權未達當選門檻，故未當選董事。張秀所提「借款」，是經三立電視董事會及股東會決議通過，除提供擔保品，並按期支付利息外，更清楚無誤揭示於財報文件；林崑海因感念張榮華卅年來對三立經營成效，臨終前告知兒子林旭信與林義魚，務必要繼續支持張榮華。

但張秀說，借貸要有足額擔保，若坦蕩就把資料拿出來檢驗，她沒質疑股東會合法性，張榮華將她踢出董事會目的是要掩飾不法，心態可議。