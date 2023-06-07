外溢效應帶動工業投資 桃園楊梅7千坪工業廠房公開銷售

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經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
台灣在製造業穩定支撐下，投資雖有減緩，但累積的工業土地需求能量仍尚未消化。情境示意圖。圖／聯合報系資料照
台灣在製造業穩定支撐下，投資雖有減緩，但累積的工業土地需求能量仍尚未消化。情境示意圖。圖／聯合報系資料照

仲量聯行今（7）日表示，「投資臺灣三大方案」自2019年實施以來，截至今年5月達1.6兆元，而其中桃園地區作為台灣主要產業聚落，工業土地與廠房自用需求持續走揚，近期受業主獨家委託代理桃園楊梅工業廠房銷售，基地超過7千坪，為少見的大型工業土地釋出。

仲量聯行投資部資深副總經理吳瑤華表示，桃園楊梅工業廠房，基地面積7,535坪，位於桃園楊梅區，車行8分鐘可達幼獅工業區，10分鐘至國道一號楊梅交流道，交通極為便利，為桃園地區少見超過7千坪大型工業土地釋出，不論是物流或製造業皆為相當合適。

吳瑤華指出，桃園作為台灣主要產業聚落，持續吸引台商回流投資，受到機構投資人與開發商青睞，工業地產交易規模與價格同步攀升，如今年3月桃園龜山區義隆纖維1.6萬坪土地廠房以54億元賣給老牌纖維經銷商昭安國際集團的山榮資產，扣除廠房，土地單價達33.7萬。

另外，歐美經濟雖因通膨仍有隱憂，台灣在製造業穩定支撐下，投資雖有減緩，但累積的工業土地需求能量仍尚未消化，預估2023年的工業不動產市場將呈現價穩量縮趨勢，若是標的物價格合理，依然是高通膨時代下的資金避風港，自用者的投資腳步不會減緩。

通膨 製造業 桃園 台商

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