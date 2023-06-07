快訊

性騷案連環爆 賴清德：黨務主管若隱匿不報永不任用

跨足「碳三產業鏈」 國喬董座楊品正：年產值逾50億人民幣

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

台灣第一家生產苯乙烯（SM）工廠，國喬石化（1312）近年積極布局兩岸高端材料市場，繼高雄大社廠的SM與尼龍66兩大產品線後，國喬石化董事長楊品正表示，國喬３年前積極邁出第三隻腳跨足「碳三（C3）產業鏈」，年產值約50至60億人民幣，展現石化業追求與時俱進發展的決心。

楊品正指出，丙烯（分子式為C3H6）不僅涉及多元化的生產技術，而且下游衍生物橫跨了大量的化學產品、精密化學及化工新材料，所謂的「碳三產業鏈」就是指以丙烯為核心的化工產業鏈。

配合政府政策、呼應國人守護環境的期待，國喬旗下高雄大社廠，不僅以最嚴格的低碳環保標準生產苯乙烯系列與尼龍66兩大產品線，更在福建省泉州泉港化工園區建廠成立規模化、高端化、綠色化、智能化的丙烷脫氫（PDH）及聚丙烯（PP）一貫化工廠，投入聚丙烯高端複合材，跨入醫療、食品、半導體晶片、電動車等全新領域，用以擴大經營版圖。

過去國喬的主力產品是苯乙烯，是製成ABS塑膠的主原料之一。楊品正表示，由於近年大陸同業新產能陸續開出，造成ABS市場競爭日趨激烈，而透過研發及製程優化，國喬產品已從過去普遍認知的民生家電及3C類別，轉向需耐熱、耐化學性、耐衝擊的更高端應用，例如電動車電池產業以及低碳足跡的環保抗菌ABS。

此外，國喬更是台灣第一家、也是唯一有自主技術生產尼龍66工程塑料的石化廠。尼龍66因其耐熱、阻燃、耐衝擊等特性，目前主要以電動車、電子及電器相關產業使用居多。

楊品正指出，石化產業是奠定台灣經濟發展基礎的重要產業之一，與紡織、建築、汽車等產業密切相關，在符合社會期待的標準下，國喬石化走出一條不同他廠的路，兼顧永續經營、淨零碳排的社會趨勢，以高值化實現「綠色石化」藍圖。

國喬 電動車

延伸閱讀

燈具不只是燈管燈泡形態 靜宜應化系黃于庭獲創意競賽銅獎

聚酯旺季與外售增加 南亞5月營收225.9億元、月增5.8%

蘋果發表Vision Pro為日本供應鏈點燃希望 大廠人士：期待VR的推廣

行駛途中突異常 電動車起火燒成空殼

相關新聞

73年老店變天？泰山詹家在股東臨時會大敗 靠法律戰扳回一城勝算多大？

歹戲拖棚的泰山經營權之爭，在大股東龍邦終於在股臨會上取得過半席次後，暫告一段落，但已經沒有全家股票的泰山，未來龍邦的主戰場在哪裡？

三立海董遺孀不滿被踢出董事會！控胞弟張榮華背信罪 士檢證實分案偵辦

三立媒體集團前董事長林崑海病逝，遺孀張秀發現胞弟張榮華，私下將22.7億資金貸款給張榮華擔任董事長的「蘇麗公司」，提出民...

台南仁德「類重劃」建案吸科技新貴 開價3字頭

台南「宗大青田」今(7)日公開，個案基地1,829 坪，透過「類重劃」概念開闢道路街廓、丘坡地景與街角廣場，並導入通用設...

疫後首見！西門町500坪整棟大樓 百萬元租出去了

內需消費持續復甦，西門町持續有大型物業順利出租，根據最新實價資料顯示，西門町中華路上有整棟500多坪大樓，以每月100萬...

成就善的循環！信義房屋邱瑞卿暖心服務當客戶後盾

在買賣屋的過程中，隨著房屋成交，仲介的任務也告一段落。售屋後若買賣雙方還有問題，往往需要自行處理，但信義房屋北屯松竹店邱...

地表最強燒肉丼？餐飲業再掀併購案 橘焱胡同宣布5千萬收購「開丼」

繼瓦城（2729）去年底宣布入主美式餐廳「樂子」，興櫃餐飲股橘焱胡同（2761）今（7）日宣布收購入主知名連鎖「開丼」，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦