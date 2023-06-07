跨足「碳三產業鏈」 國喬董座楊品正：年產值逾50億人民幣

台灣第一家生產苯乙烯（SM）工廠，國喬石化（1312）近年積極布局兩岸高端材料市場，繼高雄大社廠的SM與尼龍66兩大產品線後，國喬石化董事長楊品正表示，國喬３年前積極邁出第三隻腳跨足「碳三（C3）產業鏈」，年產值約50至60億人民幣，展現石化業追求與時俱進發展的決心。

楊品正指出，丙烯（分子式為C3H6）不僅涉及多元化的生產技術，而且下游衍生物橫跨了大量的化學產品、精密化學及化工新材料，所謂的「碳三產業鏈」就是指以丙烯為核心的化工產業鏈。

配合政府政策、呼應國人守護環境的期待，國喬旗下高雄大社廠，不僅以最嚴格的低碳環保標準生產苯乙烯系列與尼龍66兩大產品線，更在福建省泉州泉港化工園區建廠成立規模化、高端化、綠色化、智能化的丙烷脫氫（PDH）及聚丙烯（PP）一貫化工廠，投入聚丙烯高端複合材，跨入醫療、食品、半導體晶片、電動車等全新領域，用以擴大經營版圖。

過去國喬的主力產品是苯乙烯，是製成ABS塑膠的主原料之一。楊品正表示，由於近年大陸同業新產能陸續開出，造成ABS市場競爭日趨激烈，而透過研發及製程優化，國喬產品已從過去普遍認知的民生家電及3C類別，轉向需耐熱、耐化學性、耐衝擊的更高端應用，例如電動車電池產業以及低碳足跡的環保抗菌ABS。

此外，國喬更是台灣第一家、也是唯一有自主技術生產尼龍66工程塑料的石化廠。尼龍66因其耐熱、阻燃、耐衝擊等特性，目前主要以電動車、電子及電器相關產業使用居多。

楊品正指出，石化產業是奠定台灣經濟發展基礎的重要產業之一，與紡織、建築、汽車等產業密切相關，在符合社會期待的標準下，國喬石化走出一條不同他廠的路，兼顧永續經營、淨零碳排的社會趨勢，以高值化實現「綠色石化」藍圖。