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台南仁德「類重劃」建案吸科技新貴 開價3字頭

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
宗大青田位於台南市仁德區正義路。記者游智文／攝影
宗大青田位於台南市仁德區正義路。記者游智文／攝影

台南「宗大青田」今(7)日公開，個案基地1,829 坪，透過「類重劃」概念開闢道路街廓、丘坡地景與街角廣場，並導入通用設計，訴求台南罕見「銀級智慧建築標章」住宅，開價每坪33~39萬元。

宗大青田位於台南市仁德區正義路，規畫地上15層、地下3層，共4棟，產品為23～43坪、2～4房。

宗大建設執行副總林子鈞表示，宗大建設為台南在地建商，1991年成立，深耕台南已超過30年，旗下4大事業體涵蓋「宗大建設」、甲級營造廠「合新營造」、台南時髦潮旅指標飯店「天下南隅」、製罐事業「吉源控股」。

他表示，宗大洞悉台南日常生活品味，2020年將「天下大飯店」翻新為台式復古時髦旅店「天下南隅」，從空間設計、飯店備品到時令餐飲，適切結合在地品牌，是宗大展現台南文化精神的重要里程碑。

這份共好情誼也延伸至仁德新作宗大青田，集結台南晶英酒店雲端管家服務、由亞洲第一家雜誌圖書館「boven」風格選冊、購置「安耐美」自行車供住戶使用，翻玩建築規劃與生活體驗，為仁德日常注入新潮心意。

另外宗大也將在本月10日舉辦宗大時光生活節，集結眾多台南在地潮趣品牌，橫跨3個月，4大生活提案，勾勒大東區理想生活模樣。

6月首發活動「造風者集合啦！」邀請科技品牌「安耐美」展示多款電輔自行車，於週末舉辦試乘會，可體驗嶄新科技帶來的暢涼快感。

「胖卡餐車輕食派對」將於6月10、11、24、25日提供鹹甜輕食饗宴；6月12日起為期7天為「蜷尾家甜品週」，可享用限量在地知名排隊甜點「蜷尾家」冰淇淋；全新「蜷尾家パン」特製麵包餐盒，將於17、18日限量供應。

另外端午連假攜手百年布莊「錦源興」，舉辦手作造型香粽工作坊，活動期間有機會獲得錦源興與〈宗大青田〉限量聯名包款，時光生活節將一路嗨玩到8月。

聯碩地產協理林三吉表示，宗大青田位於仁德區公所商圈，鄰近南紡與京城三地雙科園、仁德家樂福、中山高仁德交流道，到高鐵站僅需15分鐘，個案鎖定首購、首換族群，吸引大東區換屋客，以及南科、高雄科技新貴看屋。

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