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疫後首見！西門町500坪整棟大樓 百萬元租出去了

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

內需消費持續復甦，西門町持續有大型物業順利出租，根據最新實價資料顯示，西門町中華路上有整棟500多坪大樓，以每月100萬元租金出租，是疫情後西門町首見百萬整棟物業出租，推估應是KTV業者整棟承租。專家指出，西門町近期開始有百萬大型物業順利出租，顯示業者已經重金卡位搶內需與觀光復甦商機。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，目前西門町有幾家KTV業者都在找尋據點，觀察近期錢櫃的股價一個月上漲25%，反映KTV產業已經度過疫情悲慘時刻，迎接喜愛唱歌飲酒的消費族群回籠，而西門町又是年輕潮流匯聚之重要場合，因此陸續有業者尋找合適開店的據點，還有KTV業者訴求「網路什麼都能買得到，就是歡聚氣氛買不到」。

根據實價資料顯示，此次揭露是中華路一段104號，今年3月整棟出租月租100萬元，坪數約為535坪，且揭露資料備註顯示，未來租金仍會持續調漲，該標的第1年100萬，第2-4年120萬，第5-7年126萬，第8-10年132萬元。

曾敬德指出，由於目前觀光商機由谷底復甦，房東對於過去景氣榮景仍有期盼，因此訂租約時會希望有機會逐漸調漲，目前已經聽到兩個大型物業出租時，都附有調升的特別條件，而租客也嗅到景氣回升的味道，若是地段條件比較好的物業，租客也可能接受這樣的條件。

疫情 觀光 消費

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