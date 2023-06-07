中工股東會 曝陶朱隱園工程進度

中華工程（2515）今（7）日召開股東會，會中通過配發現金股利0.526元，中工指出，今年推案仍集中在都更案，總推案量至少140億元，至於陶朱隱園，目前正在進行庭園小溪的施工及大廳設計案，並持續進行特定對象之推廣。

中工去年底成立公共工程、民間工程、房地產事業、海外事業等四大利潤中心，透過相關產業鏈垂直整合併同橫向的串連，將資源整合發揮企業最大獲利效益，觸發滾動式成長；同時積極結合新科技、即時影音中心的虛實整合、掌握 ESG 趨勢、提升技術層次並進行數位化轉型，以因應永續發展。

房地產方面，因應明年房地產發展趨勢，開發業務仍以都更開發業務為主，以降低開發前期大量資金支出風險；另，在標案類型開發上，因考量銀行融資政策緊縮，衍生前期自籌款大幅提升，策略上擬與其他建設同業以合作聯盟或合資開發的方式辦理，除結合各家同業之優勢外，並尋求更有效之資源和專業互補，分散開發風險，以符合市場發展需求，作為年度營運方針。

今年推案方面，主要集中於延壽國宅改建案，其中包含總銷約40億元的預售案「碧硯閣」、總銷上看100億元的預售案「鳴森苑」，另外還有租售並行的土城廠辦預售案「中工雲宇宙」。

展望今年，中工表示，隨房價不斷飆升，政府祭出房地合一 2.0、提高地價稅及土地增值稅、土建融貸款管制、平均地權條例預售屋禁止換約、取得土地後須在 18 個月內取得建照開工等多項打炒房政策動作，造成延後推案的情形發生，房市則由原賣方市場逐漸轉為買方市場，各界更是普遍預期未來房價將反轉下修， 所以今年是去化放緩的一年，由於建築成本無法的預測，讓很多建商改採 「先建後售」以確保金流之穩健。