東陽5月營收 創5年同期新高

全球塑膠汽車零組件AM（售後維修）東陽（1319）5月營收18.69億元較去年同期成長11%，創5年同期新高。法人看好疫情後汽車零組件需求，東陽有機會跟著受惠。

東陽5月自結合併營收18.69億元，較去年同期成長11%，創5年來同期單月新高。前5月自結累計合併營收92.23億元，較去年同期累計成長9%，創6年來同期累計合併營收新高。隨著市場需求復甦，帶動整體營收成長。

東陽AM事業5月自結合併營收14.31億元，較去年同期成長15%，前5月自結累計合併營收67.14億元，較去年同期累計成長12%，單月及累計均創歷年同期新紀錄。

東陽OEM事業5月自結合併營收4.38億，較去年同期成長1%，前5月份自結累計合併營收25.09億，較去年同期成長1%，單月及累計均創4年同期新高。（OEM整體累計營收95.43億元成長5%）。