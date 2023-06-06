普萊德攜手DHL國際快遞GoGreen Plus 實現永續供應鏈

網通國際品牌普萊德科技（6263）宣布與全球國際快遞領導品牌DHL國際快遞展開GoGreen Plus的合作，為首家台灣企業使用DHL GoGreen Plus永續物流服務的永續航空燃料(SAF) 方案，以降低普萊德全球產品運輸的碳排放，實踐永續供應鏈目標。

普萊德以自有品牌PLANET提供網路通訊設備於全球市場，自1993年成立以來使用DHL國際快遞服務已30年。普萊德表示，透過DHL國際快遞全新的GoGreen Plus服務，在貨件運輸過程中使用固定比例的永續航空燃料，範圍涵蓋美國及歐洲主力市場在內的所有貨物遞送路線，預期降低物流運輸碳排放達10%，加速實現普萊德2050年淨零碳排的永續承諾。

普萊德科技董事長陳清港表示，企業永續發展，是普萊德抱持的信念與願景。因應氣候變遷，普萊德設定2050年實現碳中和的目標，致力打造永續供應鏈。我們和永續夥伴DHL長期合作愉快，進一步藉由GoGreen Plus永續物流解決方案，降低普萊德於物流運輸過程的碳排放，期待與DHL攜手共同提升企業推動環境永續的成效。

普萊德強調，產品全面執行綠能產品開發，確保產品從技術研發、設計、製造、運輸、產品使用到回收再利用等階段，符合環保節能、低碳永續。推動綠色供應鏈管理體系，建立綠色供應鏈管理平台，攜手供應商邁向永續供應鏈。

普萊德表示，已加入「CDP碳揭露專案」、成為「氣候相關財務揭露」TCFD supporter，此外，以認養坪林有機茶園、零燒稻稈計畫—防空污降碳排等ESG方案推動環境永續，零燒稻稈計畫亦獲得永續夥伴DHL的支持，共創永續環境，擴大實質影響力。

DHL隸屬德國郵政DPDHL集團，GoGreen Plus服務是德國郵政DPDHL集團實踐2050年零碳排放承諾的重要措施，加速達成在2030年前使用30％永續航空燃油的中期目標。GoGreen Plus的嵌入式 (insetting)方案能協助客戶降低範疇三的碳排放，並遵循科學基礎減碳目標計畫 (SBTi)，使用GoGreen Plus的DHL客戶可針對個別貨件決定碳排放降低值及永續航空燃料的使用量，並列入自願性碳排放報告 (voluntary emission reporting)。