快訊

超狂土豪整層42套房全部打通 樓上300戶居民嚇到腳軟

五億高中生解剖鑑定報告家屬不滿 中檢：已驗千種無驗出毒物

普萊德攜手DHL國際快遞GoGreen Plus 實現永續供應鏈

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

網通國際品牌普萊德科技（6263）宣布與全球國際快遞領導品牌DHL國際快遞展開GoGreen Plus的合作，為首家台灣企業使用DHL GoGreen Plus永續物流服務的永續航空燃料(SAF) 方案，以降低普萊德全球產品運輸的碳排放，實踐永續供應鏈目標。

普萊德以自有品牌PLANET提供網路通訊設備於全球市場，自1993年成立以來使用DHL國際快遞服務已30年。普萊德表示，透過DHL國際快遞全新的GoGreen Plus服務，在貨件運輸過程中使用固定比例的永續航空燃料，範圍涵蓋美國及歐洲主力市場在內的所有貨物遞送路線，預期降低物流運輸碳排放達10%，加速實現普萊德2050年淨零碳排的永續承諾。

普萊德科技董事長陳清港表示，企業永續發展，是普萊德抱持的信念與願景。因應氣候變遷，普萊德設定2050年實現碳中和的目標，致力打造永續供應鏈。我們和永續夥伴DHL長期合作愉快，進一步藉由GoGreen Plus永續物流解決方案，降低普萊德於物流運輸過程的碳排放，期待與DHL攜手共同提升企業推動環境永續的成效。

普萊德強調，產品全面執行綠能產品開發，確保產品從技術研發、設計、製造、運輸、產品使用到回收再利用等階段，符合環保節能、低碳永續。推動綠色供應鏈管理體系，建立綠色供應鏈管理平台，攜手供應商邁向永續供應鏈。

普萊德表示，已加入「CDP碳揭露專案」、成為「氣候相關財務揭露」TCFD supporter，此外，以認養坪林有機茶園、零燒稻稈計畫—防空污降碳排等ESG方案推動環境永續，零燒稻稈計畫亦獲得永續夥伴DHL的支持，共創永續環境，擴大實質影響力。

DHL隸屬德國郵政DPDHL集團，GoGreen Plus服務是德國郵政DPDHL集團實踐2050年零碳排放承諾的重要措施，加速達成在2030年前使用30％永續航空燃油的中期目標。GoGreen Plus的嵌入式 (insetting)方案能協助客戶降低範疇三的碳排放，並遵循科學基礎減碳目標計畫 (SBTi)，使用GoGreen Plus的DHL客戶可針對個別貨件決定碳排放降低值及永續航空燃料的使用量，並列入自願性碳排放報告 (voluntary emission reporting)。

普萊德 碳排放 德國

延伸閱讀

DHL國際快遞與普萊德科技展開 GoGreen Plus 合作 落實永續供應鏈目標

童子賢重申能源黃金比例：平衡成本、空污、減碳3課題

陸5月電商物流指數 連5升

假冒快遞簡訊藏短網址 刑事局：勿點擊可防詐騙

相關新聞

票價44萬仍完售！開箱台灣唯一頭等艙 星宇：最難服務環節是魚子醬

全球僅20多家航空有頭等艙，台灣更是多年未見，星宇在空巴A350重現頭等艙，首航北美4個座位都賣掉。空服員與乘客比1比2，來回逾44萬票價背後，有哪些服務祕訣？

國巨股東會 董座陳泰銘看景氣 估被動元件產業還要修正兩季度

被動元件大廠國巨（2327）今（6）日舉行股東會，董事長陳泰銘釋出最新的市況看法說，產業景氣現在應該是在谷底盤旋，比較像...

「高齡」商辦綠建築宏國大樓 年省水電約四成

去年宏國大樓以屋齡33年的既有建築之姿，取得美國綠建築協會LEED既有建築類別白金級認證，也是世界罕見的「高齡綠建築」認...

房價、房貸、利率新三高 購屋人「買小買舊買遠」減壓

聯徵中心今年第一季房貸資料顯示，房市出現「三高現象」，包括房價平均1267萬、平均房貸906萬元，都寫下新高，且房貸利率...

物價愈來愈高 超過4成卡戶將選7個月以上分期付款

物價愈來愈高，使信用卡戶分期時間越拉越長。根據國際發卡組織萬事達卡的最新調查發現，台灣消費者物價指數漲幅創下14年新高的...

今年逾160場會展活動在台北 觀傳局以健全環境迎國內外商務客

全球疫情趨緩，台灣在去（2022）年10月國境解封後，會議展覽等商務活動紛紛恢復舉辦。台北市觀光傳播局統計，今年度將有超...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦