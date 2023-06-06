DHL國際快遞與普萊德科技展開 GoGreen Plus 合作 落實永續供應鏈目標

全球國際快遞品牌 DHL 國際快遞於今（6） 日宣布，與網通國際品牌普萊德科技展開 GoGreen Plus 的合作，將透過 GoGreen Plus 的永續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel, SAF）方案，協助普萊德降低物流運輸過程的碳排放，實踐永續供應鏈目標。

藉由此次夥伴關係，普萊德科技成為使用 DHL GoGreen Plus 服務的首間台灣企業，透過在貨件運輸過程中使用固定比例的永續航空燃料，降低物流運輸碳排放達10 %，加速實現其2050年達成淨零碳排的永續承諾。

GoGreen Plus服務自今年2月於全球陸續推出後，已獲得許多客戶採用。在台灣，繼普萊德科技率先使用此永續服務方案後，DHL 亦陸續與其他客戶展開合作，協助包括跨國公司及台灣中小企業降低物流運輸碳排放。

DHL國際快遞台灣總經理黃湧君表示：「推動永續發展是 DHL 的使命跟企業責任，我們清楚客戶對環保永續的承諾，因此推出全新 GoGreen Plus 物流解決方案，以協助客戶降低碳排放。普萊德科技積極推動企業永續發展，並設立明確目標，與 DHL 的永續承諾相互呼應。能夠成為普萊德科技在淨零碳排旅程上的夥伴，我們感到榮幸，並期待雙方攜手展現企業推動永續環保的成果。」

普萊德科技是台灣知名網通設備品牌，旗下網路通訊產品行銷全球160餘國，自1993年成立以來就選擇DHL 國際快遞作為長期的物流夥伴。這次採用 DHL 的 GoGreen Plus 永續物流解決方案，其服務範圍將涵蓋美國及歐洲主力市場在內的所有貨物遞送路線。

在實現永續供應鏈的同時，普萊德科技亦善盡企業社會責任，以零燒稻稈計畫等 ESG 方案推動環境永續。此理念與 DHL 國際快遞「連結人群、改善生活」的企業宗旨，以及透過各項環保、弱勢救助等志工活動回饋社會的作法不謀而合。雙方期待以 GoGreen Plus 為開端，擴大在永續環保方面的合作範圍。

GoGreen Plus服務是德國郵政 DPDHL 集團實踐2050年零碳排放承諾的重要措施，加速達成在2030年前使用30％永續航空燃油的中期目標。GoGreen Plus的嵌入式（insetting）方案能協助客戶降低範疇三的碳排放，並遵循科學基礎減碳目標計畫 （SBTi），使用 GoGreen Plus 的 DHL 客戶可針對個別貨件決定碳排放降低值及永續航空燃料的使用量，並列入自願性碳排放報告（voluntary emission reporting）。