和潤電能全新品牌EVRun　首座電動車超級充電站啟用

和潤電能首座DC超充據點「EVRun士林電動車超級充電站」啟用，董事長劉源森表示，這是和潤電能的第一個超級快充站，也是第一次攜手經銷商國都汽車共同建置的充電站，代表著和潤電能已正式進軍電動車充電市場，未來更將持續擴大通路合作。

和潤企業旗下子公司和潤電能為因應電動車市場快速成長的充電需求，於今年第二季起開始投入營運全新充電服務品牌EVRun，而EVRun士林電動車超級充電站位處台北市士林區車流最為密集的中正路與文昌路口-國都Lexus士林營業所門口，共提供5格充電車位，開發給所有品牌車主使用，為回饋廣大電動車主，EVRun更祭出國內超充最低價每度6元，限時特價至今年8月底。

劉源森表示，EVRun士林電動車超級充電站的建成，從上游的充電設備供應商士林電機、起而行綠能，中游的充電站營運商充壩技術服務公司，結合下游的充電服務供應商和潤電能EVRun，完整串聯了產業上中下游共同建置而成。

劉源森也說，隨著電動車市場的迅速成長，充電基礎設施的建設將成為推動電動車普及的關鍵所在，而EVRun品牌的誕生正是為了滿足電動車充電需求，並提供車主方便快捷的充電服務，未來和潤電能將繼續與產業夥伴們合作，持續推動充電站點佈建，目標年底前於全台完成建置150支充電樁，以各不同類型產品分散佈局，滿足各種不同充電場域。

和潤電能成立屆滿一年，已於全台建置13站74支充電樁，其中，4月已在新光三越全台11個據點停車場建置61支EVRun充電樁，提供電動車主在購物的同時，亦能同步為愛車補電，便利車主充電需求，讓充電成為生活中自然而然的事。

劉源森表示，和潤電能以滿足電動車主需求的角度出發，將持續開發多元場域，跨界與不同產業結合，未來不僅於百貨賣場、商辦大樓、公共停車場、Toyota、Lexus經銷商據點、iRent短租站點，甚至飯店、觀光景點等各種活動場域，都是未來布局的重點。