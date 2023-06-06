和潤電能全新品牌EVRun　首座電動車超級充電站啟用

和潤企業（6592）旗下子公司和潤電能為因應電動車市場快速成長的充電需求，於今年第二季起開始投入營運全新充電服務品牌EVRun，首座DC超充據點「EVRun士林電動車超級充電站」於今(6)日正式啟用。董事長劉源森表示，「EVRun士林電動車超級充電站」的創立對和潤電能來說，是很重要的里程碑，這是和潤電能的第一個超級快充站，也是第一次攜手經銷商(國都汽車)共同建置的充電站，代表著和潤電能已正式進軍電動車充電市場，未來更將持續擴大通路合作。

「EVRun士林電動車超級充電站」位處台北市士林區車流最為密集的中正路與文昌路口-國都Lexus士林營業所門口，為回饋廣大電動車主，EVRun更祭出國內超充最低價6元/度，限時特價至今年8月31日。

本站共提供5格充電車位，開發給所有品牌車主使用(All Brand)，現場備有CCS1、CCS2及CHAdeMO快充充電規格(All Type)，且採用最高達180kW的充電速率，讓車主20分鐘內，即可補滿80%電力。為了滿足車主的需求，「EVRun士林電動車超級充電站」採取全年無休(All Time)的營運模式，無論是白天還是夜晚，車主們都可以隨時前來充電，無需受到時間上的限制。

和潤電能(EVRun)此次打造3A級超充站，讓所有品牌、所有車款都能隨時充電，解決電動車車主里程焦慮，提供完整又便捷的充電服務，串聯產業上中下游，穩健布局充電樁市場。

「EVRun士林電動車超級充電站」的建成，從上游的充電設備供應商(EVES)士林電機、起而行綠能，中游的充電站營運商(CPO)充壩技術服務公司，結合下游的充電服務供應商(MSP)和潤電能EVRun，完整串聯了產業上中下游共同建置而成。董事長劉源森表示，隨著電動車市場的迅速成長，充電基礎設施的建設將成為推動電動車普及的關鍵所在，而EVRun品牌的誕生正是為了滿足電動車充電需求，並提供車主方便快捷的充電服務。未來和潤電能將繼續與產業夥伴們合作，持續推動充電站點布建，目標年底前於全台完成建置150支充電樁，以各不同類型產品分散布局，滿足各種不同充電場域。