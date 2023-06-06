安克生醫業務報捷 獲台中衛生局自費碼進軍醫學中心

安克生醫（4188）國內業務拓展再傳捷報，研發上市的超音波智慧睡眠檢測，通過台中市衛生局自費碼，並獲中國附醫健診中心引進使用。安克生醫今（6）日指出，該智慧醫材現可進入台中市所有醫療院所，同時有助於全國各縣市衛生局的自費碼申請，進而獲得全國醫療機構採購使用。

統計指出，全台近百萬人罹患阻塞型睡眠呼吸中止症（Obstructive Sleep Apnea，OSA ）」，患者每晚重複數十次、甚至上百次的停止呼吸與恢復呼吸，診斷盛行率卻僅不到1%，主因包括自我病識感低，以及檢測的可近性過低，導致民眾卻步。

傳統睡眠檢測，民眾需要到睡眠中心睡一晚，並在身上貼滿電線進行相關檢測，此外，睡眠中心床位長期僧多粥少，動輒排隊等候數月至半年以上；此外，統計指出77%打鼾患者不確定自己有沒有打鼾，23%患者甚至堅信自己不會打鼾，都是診斷盛行率極低的原因。

阻塞型睡眠呼吸中止症會讓人體因缺氧而處於慢性發炎，提高心血管疾病、憂鬱症、失智症等多項疾病風險，甚至因精神不濟而引發公安意外。

安克生醫研發上市的超音波智慧睡眠檢測，已獲得美國FDA、歐盟CE、台灣TFDA核准，可於十分鐘完成睡眠呼吸中止症篩檢。總經理李伊俐指出，近期已通過台中市衛生局自費碼，將核准用於全台中所有醫療院所，目前獲中國附醫健診中心率先引進啟用，協助更多有睡眠狀況、關心自身健康的民眾，快速、及早診斷，精準治療，降低併發的疾病風險。