風間餐飲拓展版圖大舉調薪徵才 下半年再開2個新品牌

疫情解封，餐飲消費市場熱絡，而被譽為燒肉及火鍋一級戰區的台中又將有全新品牌加入戰局。風間餐飲集團宣布，今年第4季將推出重慶火鍋「緋花」與麵食「麵宗辣子」雙品牌。

風間餐飲集團董事長陳冠名指出，風間餐飲集團將以多品類做為未來佈局策略，規劃不同價格帶與商業模式，搶攻餐飲市場占有率。

陳冠名表示，重慶火鍋強調用牛油炒底料。鍋底呈現重油、椒麻、香辣，吃起來味道渾厚滋醇，有別於台式麻辣鍋的口味，這幾年來在台灣漸漸形成一波主流，越來越多的消費者能夠接受川渝特色火鍋。

風間餐飲集團特別派遣團隊遠赴重慶取經，也把在地日常麵食小吃，原汁原味帶回台灣，期望能帶給顧客最道地口味，重現當地的飲食文化精隨。

間餐飲集團成立於2014年，明年將邁向10週年里程碑，近幾年拓展動作頻頻，積極探索新品牌版圖，除鞏固既有市場優勢，多品牌的擴張計畫，顯示出集團對未來發展的決心。

風間餐飲集團總經理吳信彥提到，風間餐飲集團在過去幾年，採取較保守的作戰策略，並在站穩市場腳步後，於2020年推出「醴本韓國正統燒肉」，2021年推出「訪FOND韓國傳統豆腐鍋」，目前在台中、竹北共有四間店。

接下來除了兩個全新品牌面世之外，為了給顧客更好的用餐體驗，燒肉風間已屆10年的公益本店，預計也會在今年重新整修再出發。二店的台中老虎城店於2021年開幕；福科三店也即將在今年第4季與大家見面。

吳信彥說，風間餐飲集團以多品牌的經營外，也提供極具市場競爭力的薪資條件招募人才，「燒肉風間」與「醴本韓國正統燒肉」內外場正職社員，喊出無經驗可，起薪4萬1,000元，加上獎金，月所得上看5萬元以上，對社會新鮮人相當具有吸引力和未來性。