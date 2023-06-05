快訊

遭「小英之友會」前員工控性騷 總統府資政打破沉默：已提刑事訴訟

台南再傳槍響！歸仁民宅遭開10多槍 男子持2把槍狂轟後自首

風間餐飲拓展版圖大舉調薪徵才 下半年再開2個新品牌

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
「燒肉風間」與「醴本韓國正統燒肉」內外場正職社員，喊出起薪4.1萬元。風間餐飲集團提供
「燒肉風間」與「醴本韓國正統燒肉」內外場正職社員，喊出起薪4.1萬元。風間餐飲集團提供

疫情解封，餐飲消費市場熱絡，而被譽為燒肉及火鍋一級戰區的台中又將有全新品牌加入戰局。風間餐飲集團宣布，今年第4季將推出重慶火鍋「緋花」與麵食「麵宗辣子」雙品牌。

風間餐飲集團董事長陳冠名指出，風間餐飲集團將以多品類做為未來佈局策略，規劃不同價格帶與商業模式，搶攻餐飲市場占有率。

陳冠名表示，重慶火鍋強調用牛油炒底料。鍋底呈現重油、椒麻、香辣，吃起來味道渾厚滋醇，有別於台式麻辣鍋的口味，這幾年來在台灣漸漸形成一波主流，越來越多的消費者能夠接受川渝特色火鍋。

風間餐飲集團特別派遣團隊遠赴重慶取經，也把在地日常麵食小吃，原汁原味帶回台灣，期望能帶給顧客最道地口味，重現當地的飲食文化精隨。

間餐飲集團成立於2014年，明年將邁向10週年里程碑，近幾年拓展動作頻頻，積極探索新品牌版圖，除鞏固既有市場優勢，多品牌的擴張計畫，顯示出集團對未來發展的決心。

風間餐飲集團總經理吳信彥提到，風間餐飲集團在過去幾年，採取較保守的作戰策略，並在站穩市場腳步後，於2020年推出「醴本韓國正統燒肉」，2021年推出「訪FOND韓國傳統豆腐鍋」，目前在台中、竹北共有四間店。

接下來除了兩個全新品牌面世之外，為了給顧客更好的用餐體驗，燒肉風間已屆10年的公益本店，預計也會在今年重新整修再出發。二店的台中老虎城店於2021年開幕；福科三店也即將在今年第4季與大家見面。

吳信彥說，風間餐飲集團以多品牌的經營外，也提供極具市場競爭力的薪資條件招募人才，「燒肉風間」與「醴本韓國正統燒肉」內外場正職社員，喊出無經驗可，起薪4萬1,000元，加上獎金，月所得上看5萬元以上，對社會新鮮人相當具有吸引力和未來性。

他強調，風間餐飲集團在擴大招募人才，薪資福利與教育訓練等用人制度上，願意投入更多預算，積極鼓勵在職人員留任，與吸引懷抱餐飲熱忱的青年加入。

風間餐飲集團董事長陳冠名宣布，下半年再開出2個新品牌。風間餐飲集團提供
風間餐飲集團董事長陳冠名宣布，下半年再開出2個新品牌。風間餐飲集團提供

餐飲 火鍋

延伸閱讀

國民黨黨團：政府為現職軍公教人員調薪 應納退休人員

公務員退休給付調整？政院：依法處理明年因應準備

政院調薪4%教授加薪1成留人 學界：仍難敵業界銀彈挖人才

軍公教明年確定調薪4% 全教總遺憾「跟不上物價漲幅」

相關新聞

微風松高改裝第2季陸續到位 單店業績目標成長二倍

微風松高自開幕後，以掌握快時尚年輕潮流作為指標，在自身求新求變的改裝下，去年開始便引進「lululemon」旗艦店以及融...

新民生戲院要賣了！底價約2億元 專家：價格相當實惠

新民生戲院要賣了！新光人壽為了要活化資產，委託商仲業者高力國際，標售位於民生社區的新民生戲院及店面不動產，預計7月19日...

新平均地權條例上路 預售、法拍、中古屋市場全波及

被稱為「史上最重打炒房」措施的平均地權條例子法，內政部規畫今年7月1日上路，該政策自2021年12月底內政部通過修法草案...

經營權之爭未落幕 龍邦、泰山持續互控

泰山股臨會剛落幕，龍邦成功踢走公司派詹家獲得經營權，但公司派不願認輸，聲請假處分禁止新任董事行使職權外，還提告董事選舉無...

爭取疫後健康商機 紡拓會首度赴義參加 RIMINIWELLNESS

經歷三年疫情影響，現在人們願意花費更多的時間與金錢投入身心保養，對於健康重視及運動習慣也提升至歷史新高。為了解未來運動健...

PCB大廠臻鼎科技 今簽約桃園農水署站前2,385坪地上權土地

桃園的農水署站前地上權70年約2,385坪土地，日前由PCB龍頭大廠臻鼎科技成功標得，今（5）日舉行簽約典禮，該案為行政...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦