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兩強合作！6月起FedEx取件服務 拓展至全台2千多座i郵箱

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
聯邦快遞自6月1日起，將FedEx_Delivery_Manager®取件服務拓展至全台2,408座i郵箱，提升消費者跨國線上購物取件之便利性。聯邦快遞提供
聯邦快遞自6月1日起，將FedEx_Delivery_Manager®取件服務拓展至全台2,408座i郵箱，提升消費者跨國線上購物取件之便利性。聯邦快遞提供

聯邦快遞集團旗下的聯邦快遞宣布與中華郵政擴大合作，自6月1日起，將FedEx Delivery Manager®取件服務拓展至全台2,408座i郵箱，提升消費者跨國線上購物取件之便利性。從線上訂購國外商品的客戶，現在可接收來自聯邦快遞的簡訊或電子郵件通知，進一步選擇中華郵政i郵箱作為取件地點。此服務不僅解決收件者不在家或無法取件的問題，同時省下物流來回奔波時間，減少重複投遞的機率，創造電子零售商及消費方的雙贏。

FedEx Delivery Manager®是一個互動式電子商務遞送解決方案，能使零售業者為其宅配客戶提供額外的彈性、客製化的遞送時間和地點選項，且不需額外收費。透過FedEx Delivery Manager®，消費者可以收到貨件追蹤通知，並檢查進貨和出貨的狀態，以查看貨件在整個遞送過程中的位置。

聯邦快遞台灣區總經理朱興榮表示：「根據聯邦快遞的觀察，創造理想的消費體驗對於提升回購率相當關鍵。有75%台灣消費者預測未來三年電商將在總零售支出中佔更大比例。面對此成長趨勢，在未來，貨件若無法成功投遞，不僅容易增加運送過程中的潛在成本，也會降低消費者的回購率。透過我們與i郵箱的合作，消費者現在可運用簡單步驟選擇偏好的地點，讓電子零售商比以往更容易為客戶提供靈活性和便利性。」

中華郵政自2016年7月起於全台佈建「i郵箱」，據點已涵蓋全台各縣市，包含火車站、捷運站、大專院校、社區、醫院等人潮匯集據點。聯邦快遞與i郵箱的合作將結合雙方優勢，不用經過管理員及實體站所人員之手，兼顧收貨的彈性以及穩私，是海外網購族取貨的新選擇。

從線上訂購國外商品的客戶，可接收來自聯邦快遞的簡訊或電子郵件通知，進一步選擇中華郵政2,408座i郵箱作為取件地點，享受24小時全年無休的便利取件服務。當國際快遞貨件寄達收件i郵箱後，收件人即可憑簡訊取件碼，於3日內至指定i郵箱，輸入手機末3碼及取件碼快速領取郵件。聯邦快遞期待透過與中華郵政策略結盟，進一步擴大高密度的取件服務網絡，提供民眾更多元便利的物流服務。

更多關於聯邦快遞的電子商務物流解決方案，請瀏覽：https://www.fedex.com/zh-tw/shipping/industry-solutions/ecommerce.html

中華郵政

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